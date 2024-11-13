獨家冬蔭功、狸貓烏龍麵！「切麥狐狸」2號店開幕享5折

由「丸莊醬油」、「麻膳堂」共同經營的「切麥狐狸 烏龍麵專賣」，繼於春大直開幕首間門市後，即日起再於台北中山商圈開設二號店，預計11月23日正式開幕。全新開幕的中山店特別獨家推出限定款「狸貓烏龍麵」與「冬蔭功烏龍麵」。為慶祝新店登場，並可享消費79折、烏龍麵半價、點烏龍麵送時旬三品等不同優惠。

「切麥狐狸 烏龍麵專賣」由日本主廚田中修司操刀，主打關西風京都流派烏龍麵。本次新開幕的中山店，空間融合日式居酒屋與西式餐酒館的概念，規劃有一般座位區與吧台區。同時為考量中山區上班族的用餐需求，也提供「小份量烏龍麵」，方便中午快速用餐或下班後輕鬆小聚。

餐點部份，切麥狐狸使用長扁型麵體，搭配以京都宗田鰹魚為基底熬煮的宗田節高湯，提供多種口味的烏龍麵。田中修司也以個人經驗為出發，打造兩款獨家限定產品。其中「狸貓烏龍麵」延續日式傳統，以「天婦羅花」作為配料重點，在烏龍麵上灑上炸天婦羅產生的脆皮，並於湯頭添加薑泥且勾芡處理，還搭配上切成條狀的豆皮，整體滋味溫潤，大碗200元，小碗130元。

另款「冬蔭功烏龍麵」以泰國酸辣湯為靈感，以魚露、辣蝦油、香芧、檸檬葉、椰奶與獨門配方調製湯底，能帶來酸辣的香氣與風味，大碗280元，小碗180元。此外，中山店也研發牛肉烏龍麵、咖哩海老天麩羅烏龍麵、海老白醬烏龍麵等多種新品項。