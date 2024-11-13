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京站周年慶拚加碼！滿3800送500 買特惠組再送商品券

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
京站時尚廣場將於11月20日至12月16日展開周年慶，除了回饋加碼，還有黃金、旅遊大獎可抽。圖／京站提供
京站時尚廣場將於11月20日至12月16日展開周年慶，除了回饋加碼，還有黃金、旅遊大獎可抽。圖／京站提供

百貨周年慶準備輪到台北車站商圈，京站時尚廣場將於11月20日至12月16日展開周年慶，有感今年周年慶是場硬戰，京站今年為Ｑ卡友準備最高達24%回饋，周年慶期間「線上＋線下」當日全館滿3,800元，就送400元商品券，今年還特別加碼100元Qonline贈券（不累贈），等於滿3,800元送500元。同時出動萬件商品3折起，買再送200元商品贈券，整體回饋都優於去年。

京站首五日（11/20～11/24)推出刷指定信用卡購買指定化妝品櫃位滿8,000元，還可額外再享600元現金禮券加化妝品櫃位加碼400元贈券，共可以獲得1,900元，換算下來回饋達24%。

化妝品品牌來到周年慶尾聲，紛紛加碼衝刺，紛紛推出買特惠組或滿額再送商品贈券，像是買再送200元贈券包括：KIEHL'S 金水發燒組原價5,160元，特價2,385元；IPSA黑金水新客組原價11,161元，特價5,670元。SHU UEMURA經典大油發燒組(黑米)原價5,835元，特價2,835元；MAKE UP FOR EVER品牌明星限定組原價9,050元，特價4,515元。

此外，限時6天在指定化妝品、香氛滿額3,800元送200元商品贈券：M.A.C、NARS、benefit、MAKE UP FOR EVER、PAUL & JOE。滿6,000元加碼送300元商品贈券：JO MALONE、L'OCCITANE、SABON、NOSE WAY。滿7,600元加碼送400元商品贈券：KIEHL'S契爾氏、IPSA、shu uemura植村秀、LANEIGE蘭芝。

購物還有大獎可抽，Ｑ卡友周年慶期間單日全館消費滿6,000元，即可獲得一次抽獎機會，最大獎為點睛品黃金金磚1兩(37.5g)，價值14萬7,500元，共抽3名；日本銀山夜夢幻·樹冰雪怪車五天四夜，價值73,900元，2人/組，共抽2組；印尼峇里島五天四夜機+酒，價值54,000元，2人/組，共抽5組、韓國濟州島五天四夜機+酒，價值30,000元，2人/組，共抽5組。

京站周年慶期間，推出韓國人氣IP JOGUMAN綠色萌恐龍快閃店。圖／京站提供
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MISS 21交叉繫帶瑪莉珍平底鞋原價5,680元，特價3,080元。圖／京站提供
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11月20日～11月26日Cremia北海道香濃冰淇淋，購買第二支優惠價99元。圖／京站提供
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IPSA流金水正正得正組原價4,350元，特價2,610元。圖／京站提供
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京站首波來店禮，11月21日單筆消費滿1,499元送幾何皺褶購物袋。圖／京站提供
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京站周年慶期間，推出韓國人氣IP JOGUMAN綠色萌恐龍快閃店。圖／京站提供
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京站 化妝品 周年慶

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