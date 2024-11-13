整根KitKat夾入熱壓土司太浮誇！7-ELEVEN巧克力新品螞蟻人必嚐鮮

愛吃巧克力的螞蟻人注意！7-ELEVEN掌握冬季節令商機，即日起至12月10日集結烘焙甜點、咖啡推出各式優惠活動，為歡慶11月26日世界蛋糕日，更首次與日本東京巧克力名店「Ken's Cafe Tokyo」共同監製開發話題新品「巧克力杯子蛋糕」與LADEARS「巧克力生乳捲」，11月13日至12月10日LADEARS與手工指定甜點搭配CITY PRIMA、現萃茶、左岸及午後紅茶系列指定飲品可享省20元優惠。

7-ELEVEN更同步選用知名巧克力品牌瑞士蓮、KitKat製成多款話題新品，讓消費者可以品嚐多層次的可可風味，「熔岩巧克力蛋糕」使用進口瑞士蓮巧克力製成，中間包裹巧克力餡，微波加熱後有著溫暖又濕潤的口感；「巧脆可可塔」與「巧脆可可麻糬泡芙」皆使用KitKat抹醬，融合可可粉創造滑順巧克力鮮奶油與豐富口感，同步推薦使用整條KitKat威化巧克力入餡的「巧脆可可麻糬」口味．以專利機台現點現壓，限定2,000店門市販售，邀請甜點愛好者到7-ELEVEN品嚐冬日限定的療癒美味。

此外，CITY CAFE更推出「HERSHEY’S好時經典可可」、「阿華田脆酷摩卡咖啡」2款暖心可可飲品優惠活動，濃郁系、口感系都可以喝到喜歡的口味，11月13日至11月26日期間每杯再加贈OPENPOINT點數20點。