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燦坤「感心回饋購物季」買筆電最高送2千燦坤K幣 預購AirPods 4送保護套

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蘋果Apple Intelligence功能釋出，果粉們快把握年末大促機會購機升級iPhone 16系列。圖／燦坤提供
蘋果Apple Intelligence功能釋出，果粉們快把握年末大促機會購機升級iPhone 16系列。圖／燦坤提供

年終採購，燦坤3C家電即日起至11月30日推出「感心回饋購物季」，使用指定銀行支付最高享現折2,499元；即日起至11月18日，限時6天，加碼祭出「燦坤3C家電全台資訊大展」，買筆電送K幣，最高送2,000燦坤K幣，同步推出感心回饋滿額贈，象印電子鍋、SHARP水波爐、iPad Air 13吋、Samsung S24 Ultra等消費滿額就能帶回家，再抽PS5 Pro、Dyson吹風直髮器。燦坤也預告「1212黑五搶先購」線上線下同步優惠，週六日推出環保產品綠點加碼，最高回饋16%，11月22日至11月30日領券最高現折999元。

蘋果新款AirPods 4現正熱烈預購中，燦坤專屬買就送保護套；迎接年末換機潮，iPhone 16最高現折1,720元再送保護殼，iPhone 16 Pro系列滿萬送300元配件金。iPad Air 13吋M2版最高現折3,482元再送玻璃保護貼，iPad Pro 11吋M4版最高現折5,600元再送保護貼。Samsung Galaxy Z Flip6摺疊手機31,111元起，獨家再贈市價6,579元好禮，包含Buds3耳機＋矽膠薄型保護殼（附指環扣）＋抗反光螢幕保護貼。

燦坤全館電視最低6.5折起，SHARP 60型AQUOS 4K智慧聯網顯示器優惠價1.9萬有找。Sony 65型4K智慧聯網顯示器＋BOSCH 12人份洗碗機，超值組合價77,900元，獨家再送Honeywell空氣清淨機。購買4K電視/顯示器指定機種送電動牙刷、清淨機好禮2選1。冰箱洗衣機最低7折起，推薦HITACHI 662公升白金觸媒六門變頻冰箱，限時優惠價89,680元，登錄再送日立除濕機，政府補助再省5,000元。LG 15公斤AIDD蒸氣洗脫變頻滾筒洗衣機優惠價43,990元，再送市價1,090元富貴金燦禮盒，登錄送3,000元頂規好禮即享券。燦坤還推出電視、冰箱、洗衣機「今天買、明天裝」的貼心服務，下午3點以前購買指定機種，隔日即可送達安裝。

SHARP自動除菌離子除濕機優惠價8,888元。安裝冷暖空調就趁這時候，滿額禮、原廠好禮等好康6重送，使用政府補助最划算。大金一對一變頻冷暖空調R32經典V系列現折2,000元，限時優惠價只要34,980元，加價3,999元，升級10年延長保固。年終送禮、尾牙採購需求多，燦坤推出Nintendo Switch OLED白色主機+碧姬同捆組11,790元；Dyson V12s Detect Slim Submarine乾溼全能洗地吸塵器2萬有找，再送收納架+洗地滾筒；Panasonic 65型4K智慧聯網顯示器優惠價34,900元，Panasonic奈米水離子吹風機4,290元。

燦坤3C家電感心回饋，全館電視最低6.5折起，指定機種今天買、明天裝。圖／燦坤提供
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燦坤3C家電全台資訊大展，即日起到11月18日買筆電最高送2,000K幣。圖／燦坤提供
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年末各大品牌推大促，冰箱7折起，政府補助再省5,000元。圖／燦坤提供
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冰箱 洗衣機 除濕機

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