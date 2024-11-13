頂級祖母綠2.85億刷新拍賣紀錄 紅綠珍貴彩寶大受歡迎

精品指標的日內瓦秋季珠寶拍賣拍賣，佳士得（Christie’s）瑰麗珠寶拍賣於11月12日圓滿收槌，37克拉的傳奇祖母綠胸針「Aga Khan Emerald Brooch」以776萬5,000瑞郎（約2.85億台幣）成為拍賣史上最高價的祖母綠；而11月11日的富藝斯「珍貴珠寶：日內瓦 III」則由一枚重達17.97克拉的緬甸紅寶石鑽石戒指以近480萬瑞郎領銜成交，延續近年來彩色寶石在珠寶拍賣屢創高價的市場趨勢。

「Aga Khan Emerald Brooch」的哥倫比亞祖母綠胸針出自出名媛Nina Dyer舊藏，由卡地亞鑲嵌製作，55年前曾於佳士得日內瓦拍賣上以90萬瑞法創下拍賣紀錄。整場拍賣項目成交率高達92%，其中有64%以高於拍前預估價的成績成交，在一手精品市場營收下滑之際，二手珠寶市場的表現不惡，也可見消費保守的心態。值得一提的是，同場拍賣一系列共5件來自Sassoon家族的裝飾藝術珍藏珠寶，已逾680萬瑞郎成交，見證知名品牌的骨董珠寶的收藏價值。

富藝斯「珍貴珠寶：日內瓦 III」拍賣迎來藏家透過電話、現場和線上積極競投，總成交額逾1,208萬瑞郎，成交率77%，除了領銜的紅寶石鑽石戒指，另一枚20.49克拉階梯式切割哥倫比亞祖母綠戒指以逾130萬瑞郎成交價居次，白鑽拍品100%悉數成交，顯示出其市場需求強勁，來源有序的骨董珠寶與品牌珠寶也有穩定市場。