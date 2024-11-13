黑陶瓷鏤空款首現台灣！PIAGET秋冬新表 一展名流采風
擁有150年歷史的瑞士高級珠寶與鐘表品牌伯爵（PIAGET）近日於台北101專賣店上帶來了2024新品到貨，包含今年9月在上海Watches and Wonders 2024新發表的品牌首款超薄黑陶瓷表，Polo系列18K白金高級珠寶表、新款Limelight高級珠寶女表皆在台灣現身，閃耀誘客。
八月底首發的Polo黑色鈦陶瓷鏤空表是2024下半年話題新品。身為超薄領域佼佼者的伯爵（PIAGET），對於超薄的定義格外嚴謹，包含表殼須於3mm以下才能被定義為品牌的超薄款式；而新作Polo系列黑色鈦陶瓷腕表基於綜合考量後，使用了黑色鈦陶瓷為表殼材質，兼具了陶瓷得耐刮、輕盈，同時又因為使用鈦金屬提升了金屬質感與硬度，一舉二得；同時表款除了指針、時標之外，連伯爵的Logo亦施以夜光塗料，美豔的視覺穿透感加上霧面、亮面、髮絲紋交錯的精緻打磨修飾，展現了伯爵品牌如貴族、名流紳士的高級感。
Limelight Gala的全黃金款式更帶來表圈、表耳鑲鑽彩色寶石的「彩虹圈」，其面盤、表帶都經過別具伯爵風格DNA的「宮廷式雕刻」（Décor Palace）工藝，因此表帶具有如波浪、樹紋的凹凸生動紋理；同時表圈再鑲嵌一整圈具有虹彩視覺的彩色寶石，宛如將一個小型的能量場隨身攜帶，好氣色、如影隨形；此外Limelight Gala系列另推薦一只18K白金鑲鑽的香檳色面盤，小巧的32毫米搭配表圈上鑲嵌總重1.65克拉的62顆鑽石，是一「只」手上的時光寶石。
此外新款Polo系列則帶來孔雀綠色面盤的新款計時碼表和礦石綠色的自動腕表，前者的面盤再經過璣刻橫向雕飾、搭配銀色計時小秒盤，後者的礦石綠色則在轉動之際展現藍、綠漸變的變化光譜，兩者都具有伯爵經典的shape in shape設計手法，將枕形、正圓相結合，讓表款散發紳士感與幾何趣味，風格、別出心裁。
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