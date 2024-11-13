雀巢首支「克寧雪糕」！人氣飲品變身 全家任選2件79折

深耕台灣超過40年的雀巢，首度推出在地生產的「克寧雪糕」系列，以台灣人最愛的手搖飲為靈感，結合濃醇香的克寧100%純生乳，把兩大暢銷人氣飲品「抹茶歐蕾」和「草莓歐蕾」華麗變身為香濃好吃的雪糕。

這款許多人從小喝到大的克寧牛奶變身的「克寧雪糕」，也是雀巢第一支MIT在地生產的雪糕，秉持克寧純淨自然的特色，選用100%克寧純生乳，無添加人工色素，內餡保留牛奶濃郁香醇的天然乳香，外層則採用日本工藝製成的煉乳風味脆皮，增添豐富的層次口感，加上日本靜岡抹茶及奧地利草莓，「克寧抹茶歐蕾雪糕」、「克寧草莓歐蕾雪糕」兩款新風味就此誕生。