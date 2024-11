就是要時髦水桶包呀！跟著Irene這樣背任何場合都完美

日前韓流女團Red Velvet的隊長Irene現身首爾仁川國際機場,身穿質感滿分的黑色粗花呢外套搭配工裝長褲,CELINE推出的新款LOUISE光滑牛皮革包,隨性又輕鬆地穿出時尚感,可說是微涼初秋時節最佳穿搭範本。

她所使選用的這款水桶包,是CELINE推出的全新設計,略帶方正的廓形設計保有品牌簡約風格,皮革翻蓋TRIOMPHE徽誌為整個包身畫龍點睛,使得包款外觀更加精緻且吸睛度十足,更增添一抹復古法式優雅氛圍。配有可拆除拉鍊收納內袋,大大提升包款整體實用度;而可調校長短的皮革肩帶,無論是斜背,肩背或手提都能不費吹灰之力融入日常造型,打造時尚有型與實用兼具的完美穿搭。除了Irene纖細身材背起來大小適中又好收納的中型款之外,更推出小型尺寸水桶包,滿足亞洲女性身形及使用需求。