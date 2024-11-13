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就是要時髦水桶包呀！跟著Irene這樣背任何場合都完美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國女團Red Velvet隊長Irene穿黑色粗花年呢外套及工裝長褲，搭配CELINE LOUISE光滑牛皮革包。圖／CELINE提供
韓國女團Red Velvet隊長Irene穿黑色粗花年呢外套及工裝長褲，搭配CELINE LOUISE光滑牛皮革包。圖／CELINE提供

日前韓流女團Red Velvet的隊長Irene現身首爾仁川國際機場，身穿質感滿分的黑色粗花呢外套搭配工裝長褲，CELINE推出的新款LOUISE光滑牛皮革包，隨性又輕鬆地穿出時尚感，可說是微涼初秋時節最佳穿搭範本。

她所使選用的這款水桶包，是CELINE推出的全新設計，略帶方正的廓形設計保有品牌簡約風格，皮革翻蓋TRIOMPHE徽誌為整個包身畫龍點睛，使得包款外觀更加精緻且吸睛度十足，更增添一抹復古法式優雅氛圍。配有可拆除拉鍊收納內袋，大大提升包款整體實用度；而可調校長短的皮革肩帶，無論是斜背，肩背或手提都能不費吹灰之力融入日常造型，打造時尚有型與實用兼具的完美穿搭。除了Irene纖細身材背起來大小適中又好收納的中型款之外，更推出小型尺寸水桶包，滿足亞洲女性身形及使用需求。

事實上，CP值超高的水桶包，一直穩坐最受歡迎包款的前三名。自2024年春夏秀場上一路延伸至秋冬，水桶包持續發燒已儼然成為了女孩衣櫥中的熱門必備單品。時序進入冬季，CELINE亦有以絨面皮革打造的水桶包，以溫潤棕色皮革裝飾以奶油白羊毛，經典的棕褐色TRIOMPHE標誌印花水桶包在內斂低調中，束口圍上一圈鬆軟羊毛，可愛度爆表，優雅復古之外更有蓬鬆柔軟的溫暖觸感，在冬日裡打造時髦又暖心療癒的冬季穿搭。

CELINE BY HEDI SLIMANE LOUISE牛皮絨面革及羊毛皮革包中型款，13萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE LOUISE牛皮絨面革及羊毛皮革包中型款，13萬元。圖／CELINE提供
LOUISE包奶油白羊毛襯裡。圖／CELINE提供
LOUISE包奶油白羊毛襯裡。圖／CELINE提供
韓國女團Red Velvet隊長Irene穿黑色粗花年呢外套及工裝長褲，搭配CELINE LOUISE光滑牛皮革包。圖／CELINE提供
韓國女團Red Velvet隊長Irene穿黑色粗花年呢外套及工裝長褲，搭配CELINE LOUISE光滑牛皮革包。圖／CELINE提供
LOUISE包皮革翻蓋設有TRIOMPHE磁扣開關。圖／CELINE提供
LOUISE包皮革翻蓋設有TRIOMPHE磁扣開關。圖／CELINE提供
CLARA包羊毛襯裡搭配皮革索繩。圖／CELINE提供
CLARA包羊毛襯裡搭配皮革索繩。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE LOUISE光滑牛皮革包中型款，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE LOUISE光滑牛皮革包中型款，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE LOUISE淡杏色光滑牛皮革包小型款，10萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE LOUISE淡杏色光滑牛皮革包小型款，10萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CLARA標誌印花羊毛皮革包，87,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CLARA標誌印花羊毛皮革包，87,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE光滑牛皮革水桶包，94,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE光滑牛皮革水桶包，94,000元。圖／CELINE提供

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