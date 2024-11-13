就是要時髦水桶包呀！跟著Irene這樣背任何場合都完美
日前韓流女團Red Velvet的隊長Irene現身首爾仁川國際機場，身穿質感滿分的黑色粗花呢外套搭配工裝長褲，CELINE推出的新款LOUISE光滑牛皮革包，隨性又輕鬆地穿出時尚感，可說是微涼初秋時節最佳穿搭範本。
她所使選用的這款水桶包，是CELINE推出的全新設計，略帶方正的廓形設計保有品牌簡約風格，皮革翻蓋TRIOMPHE徽誌為整個包身畫龍點睛，使得包款外觀更加精緻且吸睛度十足，更增添一抹復古法式優雅氛圍。配有可拆除拉鍊收納內袋，大大提升包款整體實用度；而可調校長短的皮革肩帶，無論是斜背，肩背或手提都能不費吹灰之力融入日常造型，打造時尚有型與實用兼具的完美穿搭。除了Irene纖細身材背起來大小適中又好收納的中型款之外，更推出小型尺寸水桶包，滿足亞洲女性身形及使用需求。
事實上，CP值超高的水桶包，一直穩坐最受歡迎包款的前三名。自2024年春夏秀場上一路延伸至秋冬，水桶包持續發燒已儼然成為了女孩衣櫥中的熱門必備單品。時序進入冬季，CELINE亦有以絨面皮革打造的水桶包，以溫潤棕色皮革裝飾以奶油白羊毛，經典的棕褐色TRIOMPHE標誌印花水桶包在內斂低調中，束口圍上一圈鬆軟羊毛，可愛度爆表，優雅復古之外更有蓬鬆柔軟的溫暖觸感，在冬日裡打造時髦又暖心療癒的冬季穿搭。
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