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日本牛乳已恢復輸台 防檢署：符合新議定檢疫條件

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
謝衣鳯說質詢時關心牛結節疹對台影響。圖／截取自國會直播頻道
謝衣鳯說質詢時關心牛結節疹對台影響。圖／截取自國會直播頻道

日本農林水產省日前公告，因境內福岡縣檢出牛結節疹陽性案例，依規定日本鮮奶和鮮奶油等將暫停出口來台，農業部防檢署長邱垂章表示，已和日方議定檢疫條件，只要符合新的檢疫規範即可重啟輸入。

立法院經濟委員會今天邀請農業部長陳駿季就「我國動物保護政策執行概況，及動物保護法修法規畫內容與進程」進行報告，並備質詢。

立委謝衣鳯質詢時說，面對日本的牛結節疹疫情，農業部僅禁止日本鮮奶和鮮奶油輸入，但卻未暫停日本牛肉輸入，而我國金門之前出現牛結節疹疫情時卻是連牛肉都不准輸台，質疑為何同樣的疫病在日本和金門的案例卻有不同的處理方式。

邱垂章表示，依據世界動物衛生組織（WOAH）規範，肉品是安全貿易商品，目前日本牛肉輸入不受發生牛結節疹的影響。目前日本牛乳已完成檢疫樣張調整，牛奶應來自牛結節疹非疫區或經過巴斯德滅菌等方式處理，牛奶也應加註90天以上未發生牛結節疹，日本現已加註條件更改依WOAH規範處理，因此已恢復貿易。

針對日本和金門處理方式的不同，邱垂章解釋，金門除了牛結節疹還有口蹄疫疫情，是否適度解禁開放輸台還得再經專家學者會議評估和討論。

日本 牛結節疹 金門

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