DE BEERS永恆鑽石捕捉自然之美 歡慶佳節珍貴一刻

2024年耶誕佳節即將到來，以鑽石珠寶聞名的De Beers Jewellers推出全新的形象廣告，慶祝打開禮物、驚喜發現美麗珠寶的神奇時刻。從解開包裝緞帶時的興奮和期待之情，到發現小盒子珠寶的喜悅，鑲嵌鑽石的標誌性Enchanted Lotus 和 Dewdrop 系列珠寶，不僅是交換禮物時將被永恆珍藏的禮物，更是生命中珍貴時刻的象徵。

經典的Enchanted Lotus系列，以象徵純潔與完美的蓮花為靈感，而易於混搭Dewdrop 系列則彰顯的鑽石宛如清晨的露珠般晶瑩剔透的感覺，以永恆璀璨的鑽石從透過不同的方式捕捉大自然稍縱即逝之美，是慶祝新一年到來的完美禮物。