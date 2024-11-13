DE BEERS永恆鑽石捕捉自然之美 歡慶佳節珍貴一刻
2024年耶誕佳節即將到來，以鑽石珠寶聞名的De Beers Jewellers推出全新的形象廣告，慶祝打開禮物、驚喜發現美麗珠寶的神奇時刻。從解開包裝緞帶時的興奮和期待之情，到發現小盒子珠寶的喜悅，鑲嵌鑽石的標誌性Enchanted Lotus 和 Dewdrop 系列珠寶，不僅是交換禮物時將被永恆珍藏的禮物，更是生命中珍貴時刻的象徵。
經典的Enchanted Lotus系列，以象徵純潔與完美的蓮花為靈感，而易於混搭Dewdrop 系列則彰顯的鑽石宛如清晨的露珠般晶瑩剔透的感覺，以永恆璀璨的鑽石從透過不同的方式捕捉大自然稍縱即逝之美，是慶祝新一年到來的完美禮物。
而來自日本的AHKAH，節慶珠寶則以MOVED by LOVE為主題，聚焦品牌首度以珍貴鉑金材質詮釋的經典Chandelier（水晶吊燈）系列珠寶Chandelier系列以閃耀生動的水晶吊燈為靈感，全新Chandelier Sway系列耳環、項鍊、戒指，以鉑金鑲嵌長方形和圓形切割鑽石，宛如精心編織的鑽石織品，在擺動時流轉出奢華光彩，以多樣華麗的火光層次，在歡慶的歲末時刻，成為犒賞自己或表達心意的瑰麗首選。
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