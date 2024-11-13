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DE BEERS永恆鑽石捕捉自然之美 歡慶佳節珍貴一刻

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers Jewellers推出品牌的全新形象迎接椰誕佳節的到來。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers推出品牌的全新形象迎接椰誕佳節的到來。圖／De Beers提供

2024年耶誕佳節即將到來，以鑽石珠寶聞名的De Beers Jewellers推出全新的形象廣告，慶祝打開禮物、驚喜發現美麗珠寶的神奇時刻。從解開包裝緞帶時的興奮和期待之情，到發現小盒子珠寶的喜悅，鑲嵌鑽石的標誌性Enchanted Lotus 和 Dewdrop 系列珠寶，不僅是交換禮物時將被永恆珍藏的禮物，更是生命中珍貴時刻的象徵。

經典的Enchanted Lotus系列，以象徵純潔與完美的蓮花為靈感，而易於混搭Dewdrop 系列則彰顯的鑽石宛如清晨的露珠般晶瑩剔透的感覺，以永恆璀璨的鑽石從透過不同的方式捕捉大自然稍縱即逝之美，是慶祝新一年到來的完美禮物。

而來自日本的AHKAH，節慶珠寶則以MOVED by LOVE為主題，聚焦品牌首度以珍貴鉑金材質詮釋的經典Chandelier（水晶吊燈）系列珠寶Chandelier系列以閃耀生動的水晶吊燈為靈感，全新Chandelier Sway系列耳環、項鍊、戒指，以鉑金鑲嵌長方形和圓形切割鑽石，宛如精心編織的鑽石織品，在擺動時流轉出奢華光彩，以多樣華麗的火光層次，在歡慶的歲末時刻，成為犒賞自己或表達心意的瑰麗首選。

Enchanted Lotus 18K玫瑰金與白金鑽石戒指。圖／De Beers提供
Enchanted Lotus 18K玫瑰金與白金鑽石戒指。圖／De Beers提供
2024 AHKAH holiday主視覺以鉑金打造的chandelier系列新品為主角。圖／AHKAH提供
2024 AHKAH holiday主視覺以鉑金打造的chandelier系列新品為主角。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石戒指，44,000元；AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石戒指小型款，34,200元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石戒指，44,000元；AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石戒指小型款，34,200元。圖／AHKAH提供
De Beers Jewellers推出品牌的全新形象迎接椰誕佳節的到來。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers推出品牌的全新形象迎接椰誕佳節的到來。圖／De Beers提供
模特兒演繹Dewdrop系列珠寶。圖／De Beers提供
模特兒演繹Dewdrop系列珠寶。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，63,000元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，63,000元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers推出品牌的全新形象迎接椰誕佳節的到來。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers推出品牌的全新形象迎接椰誕佳節的到來。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊，12萬6,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊，12萬6,000元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金鑽石手環，42萬7,000元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop 18K白金鑽石手環，42萬7,000元。圖／De Beers提供
AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石耳骨夾左耳款，53,800元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石耳骨夾左耳款，53,800元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石耳環右耳款，58,700元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石耳環右耳款，58,700元。圖／AHKAH提供
De Beers Jewellers推出品牌的全新形象迎接椰誕佳節的到來。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers推出品牌的全新形象迎接椰誕佳節的到來。圖／De Beers提供
De Beers RVL 18K白金鑽石圈形耳環與吊墜項鍊。圖／De Beers提供
De Beers RVL 18K白金鑽石圈形耳環與吊墜項鍊。圖／De Beers提供
AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石手鍊，26,900元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石手鍊，26,900元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石戒指，44,000元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway系列鉑金鑽石戒指，44,000元。圖／AHKAH提供

交換禮物 珠寶 鑽石

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