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麥當勞「楓糖厚鬆餅堡」首日就提早完售！業者回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
McGriddles「厚鬆餅堡系列」特色就是使用印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅。圖／麥當勞提供
McGriddles「厚鬆餅堡系列」特色就是使用印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅。圖／麥當勞提供

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」自即日起早餐時段正式限時開賣。除了吸引大批排隊人潮，部分餐廳還出現提早售完的情況。麥當勞官方表示，麥當勞「McGriddles厚鬆餅堡系列」上市後頗受顧客喜愛，部分餐廳目前暫時售完；目前正補貨中，將於到貨後恢復供應，感謝顧客支持。

McGriddles「厚鬆餅堡系列」是許多人前往日本麥當勞必吃的商品，獲得許多消費者喜愛。台灣麥當勞自11月13日至12月17日限時推出「厚鬆餅堡系列」，最大的特色就是使用印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅，帶來甜鹹交織的風味，包含有「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」三款產品。

過去麥當勞所推出的「捲捲薯條」曾經因銷量極佳，創下開賣2天就停賣的記錄。本次「厚鬆餅堡系列」上市之後，立刻也引起民眾搶購。部分門市在清晨5、6點就有消費者前來排隊。原訂產品供應至10:30，但也有部分門市提早銷售完畢。對此，麥當勞也表示，「McGriddles厚鬆餅堡系列」上市後頗受顧客喜愛，部分餐廳目前暫時售完；目前正補貨中，將於到貨後恢復供應，感謝顧客支持。

豬肉 餐廳 麥當勞

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