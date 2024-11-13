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天冷吃鍋啦！foodpanda攜手海底撈、王品集團推火鍋祭 指定餐廳全菜單8.5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda集結嚮辣、12MINI、尬鍋、肯德基等2,000家人氣美食店家，推出火鍋祭最高可享6.4折。圖／foodpanda提供
foodpanda集結嚮辣、12MINI、尬鍋、肯德基等2,000家人氣美食店家，推出火鍋祭最高可享6.4折。圖／foodpanda提供

台灣民眾熱愛吃鍋，秋冬更是隨時都可以開鍋，foodpanda集結超過2,000家人氣美食店家，推出火鍋祭超強專屬優惠，最高可享6.4折起。即日起至11月30日，於指定店家消費滿499元輸入優惠碼「吃吼勾取暖」即可享8.5折優惠，最高可折抵100元，疊加指定店家優惠最高享6.4折起。海底撈、六扇門享全菜單8.5折優惠，其中王品集團旗下品牌初瓦推出小火鍋全菜單8.5折，此外嚮辣、12MINI、尬鍋下訂指定品項有最高買1送1的專屬折扣，而肯德基亦配合此次活動，上架川麻湘辣紙包雞套餐，下訂指定套餐獨家享7.5折優惠。

針對想要在家自煮買湯底的消費者，foodpanda聯手全聯福利中心推出老撈系列火鍋湯底；大潤發與家樂福仍以最熱銷的海底撈、太和殿及撈王3大明星湯底做為主打；聖德科斯則主打雞湯湯底，並與南部知名連鎖便當店𡘙師傅合作，上架人蔘百菇雞湯、禾乃川100%純天然發酵酸白菜湯底，從清爽鮮甜到濃郁滋味一應俱全，此外，foodpanda獨家上架國際名廚江振誠推薦的湯瑪仕肉舖的壽喜燒火鍋組合，各種精品肉類都能輕鬆購足。

另外，Uber Eats 11月則是限時推出8周年相關優惠，即日起至11月19日點購指定商家精選品項享買1送1優惠，Uber One會員輸入「喜8啦」，指定餐點滿288元再享8折（單筆最高折88元）；輸入「來喝8」，指定飲品滿288元再享8折（單筆最高折88元），優惠數量有限，送完為止。

foodpanda 套餐 火鍋

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