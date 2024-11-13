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宜蘭鐵路通車百周年 台鐵「蒸機女王」11月30日再出巡

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為慶祝宜蘭縣鐵路通車百周年，台鐵「蒸機女王」再度出巡。圖／台鐵提供
為慶祝宜蘭縣鐵路通車百周年，台鐵「蒸機女王」再度出巡。圖／台鐵提供

為慶祝宜蘭縣鐵路通車百周年，台鐵「蒸機女王」再度出巡，台鐵公司表示，11月30日將開行CT273蒸氣火車，從福隆火車站開往蘇澳火車站，重溫宜蘭線鐵道悠久歷史與文化，限量車票售價1924元，11月15日凌晨0時起開放台鐵官網搶票。

今年適逢宜蘭線鐵道通車百周年，台鐵將於11月30日舉辦通車百周年慶祝活動，再度開行懷舊的CT273蒸氣火車，旅程從上午8時50分自福隆火車站啟航，搭乘民眾可欣賞山川與海岸的自然風光，也可感受鐵道帶來的溫暖情懷，最終抵達蘇澳火車站。

台鐵表示，為讓這次慶祝活動更加豐富多彩，將於東山火車站舉辦一系列表演活動與市集，包含民俗舞蹈、音樂演出，還能品嚐從傳統小吃到創意料理的在地美食，另外市集上也將展示許多手作藝品。

台鐵表示，車票數量有限，活動將於11月15日凌晨0時，於台鐵官網開放訂票。

今年適逢宜蘭線鐵道通車百周年，台鐵將於11月30日舉辦通車百周年慶祝活動。圖／台鐵提供
今年適逢宜蘭線鐵道通車百周年，台鐵將於11月30日舉辦通車百周年慶祝活動。圖／台鐵提供
為慶祝宜蘭縣鐵路通車百周年，台鐵「蒸機女王」再度出巡。圖／台鐵提供
為慶祝宜蘭縣鐵路通車百周年，台鐵「蒸機女王」再度出巡。圖／台鐵提供
今年適逢宜蘭線鐵道通車百周年，台鐵將於11月30日舉辦通車百周年慶祝活動。圖／台鐵提供
今年適逢宜蘭線鐵道通車百周年，台鐵將於11月30日舉辦通車百周年慶祝活動。圖／台鐵提供
為慶祝宜蘭縣鐵路通車百周年，台鐵「蒸機女王」再度出巡。圖／台鐵提供
為慶祝宜蘭縣鐵路通車百周年，台鐵「蒸機女王」再度出巡。圖／台鐵提供
為慶祝宜蘭縣鐵路通車百周年，台鐵「蒸機女王」再度出巡。圖／台鐵提供
為慶祝宜蘭縣鐵路通車百周年，台鐵「蒸機女王」再度出巡。圖／台鐵提供

台鐵 火車站 鐵道

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