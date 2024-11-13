聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭鐵路通車百周年 台鐵「蒸機女王」11月30日再出巡
為慶祝宜蘭縣鐵路通車百周年，台鐵「蒸機女王」再度出巡，台鐵公司表示，11月30日將開行CT273蒸氣火車，從福隆火車站開往蘇澳火車站，重溫宜蘭線鐵道悠久歷史與文化，限量車票售價1924元，11月15日凌晨0時起開放台鐵官網搶票。
今年適逢宜蘭線鐵道通車百周年，台鐵將於11月30日舉辦通車百周年慶祝活動，再度開行懷舊的CT273蒸氣火車，旅程從上午8時50分自福隆火車站啟航，搭乘民眾可欣賞山川與海岸的自然風光，也可感受鐵道帶來的溫暖情懷，最終抵達蘇澳火車站。
台鐵表示，為讓這次慶祝活動更加豐富多彩，將於東山火車站舉辦一系列表演活動與市集，包含民俗舞蹈、音樂演出，還能品嚐從傳統小吃到創意料理的在地美食，另外市集上也將展示許多手作藝品。
台鐵表示，車票數量有限，活動將於11月15日凌晨0時，於台鐵官網開放訂票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言