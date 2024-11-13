身份證有「698」！王品送18隻草蝦　肉盤、干貝1.1折起

許多人喜歡獨自用餐，但部份餐廳都會針對單人用餐收取額外費用。王品旗下的「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」、「金咕韓式原塊烤肉」標榜不收取單人費用，打造單身友好環境。即日起身份證號碼有「6、9、8」，至Oh my!原燒消費指定套餐，最高還可獲贈「草蝦18隻。

包括「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」、「金咕韓式原塊烤肉」等品牌，均標榜為單身友善餐廳。即日起至11月底期間，前往瘋美食領券或到3品牌的官方社群，憑指定畫面內用任一套餐，就能用1.1折加購伊比利豬梅花、生食級干貝和國產豬肩芯，最低22元起。