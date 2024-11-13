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身份證有「698」！王品送18隻草蝦 肉盤、干貝1.1折起
許多人喜歡獨自用餐，但部份餐廳都會針對單人用餐收取額外費用。王品旗下的「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」、「金咕韓式原塊烤肉」標榜不收取單人費用，打造單身友好環境。即日起身份證號碼有「6、9、8」，至Oh my!原燒消費指定套餐，最高還可獲贈「草蝦18隻。
包括「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」、「金咕韓式原塊烤肉」等品牌，均標榜為單身友善餐廳。即日起至11月底期間，前往瘋美食領券或到3品牌的官方社群，憑指定畫面內用任一套餐，就能用1.1折加購伊比利豬梅花、生食級干貝和國產豬肩芯，最低22元起。
「Oh my!原燒」適逢20週年，菜單自11月起全面升級，推出4套雙人餐，每套1,598元起，另外還有2款單人套餐，包括有「經典豚單人套餐」和「極品牛單人套餐」可以選擇，每套698元起。12月13日前到瘋美食APP或品牌LINE帳號領取優惠券，內用2客單人套餐或1客雙人套餐，且身分證號碼有數字「6、9、8」的消費者，即可免費獲贈新鮮草蝦。對中任1碼可兌換6隻、對中任2碼可得12隻，3碼全中直接招待18隻草蝦。
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