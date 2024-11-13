新北群募為你的每一天添點味根號3磨豆機 原桌Kimolo辣椒醬熱賣中！

為你的餐桌增添風味！「新北群眾募資輔導計畫」針對科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生三大領域徵件，自109年迄今，已輔導77組團隊上架集資平台，累計集資金額高逾新臺幣2億元，成果豐碩！今(113)年度聚焦「原創性產品」並加強品牌力，團隊所推出產品也與日常生活息息相關，包含「根號3磨豆機」、「原桌Kimolo辣椒醬」等，均富有創意巧思且優質的產品，歡迎大家一起用行動支持新北群眾募資輔導計畫。

經發局表示，新北群眾募資輔導計畫透過專業輔導與諮詢，陪伴團隊經歷產品研發、包裝、市場驗證、行銷等各個階段，協助業者將產品上架募資平台。今(113)年度入選團隊「佳冠科技通信有限公司」所推出的「根號3正念磨豆機」在高品質的研磨基礎上，除了便利功能外，更可開啟五感體驗，引導內在的平靜正念能量，為咖啡愛好者提供全方位的感官享受，無論自用或送禮，都是日常生活的升級的最佳選擇。

「艸朱丘山上商號」所推出的「原桌Kimolo辣椒醬」嚴選具有獨特辣度和香氣的台灣花東特產雞心小辣椒，用簡單的調味在地生產製成，原料單純無添加防腐劑，將新鮮口感與濃郁香辣保留瓶中香氣十足。原桌品牌創辦人也強調，「原桌Kimolo」是阿美族語「圓圈」的意思，在部落，兄弟姊妹家人朋友相聚時總會圍成圈；來原桌，一起感受坐在圓桌子用餐的溫暖。

「原桌Kimolo辣椒醬」用新鮮、健康的食材，傳遞家的溫度，呼應著每個重要時刻一家人都團聚在一起，原桌Kimolo店內亦提供免費試吃，歡迎大家來店體驗。

經發局補充，今年度新北群募計畫輔導商品已全數上架集資平台，邀請大家一同來支持新北創意產品，為生活增添趣味。更多詳細資訊請洽官方網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

<新北市經濟發展局廣告>

※計畫輔導專案熱烈集資中，邀請市民朋友共同來支持。

1. 智靈捷｜α波雙溫感助眠保健被

2. 比爾數位｜V 娘 Project

3. PooMoo｜搶先首發！Dream Quest 夢想啟航親子桌遊

4. 富川創造｜Bento-Go伴伴盒

5. 原桌｜原桌Kimolo辣椒醬

6. 大石國際｜探索宇宙 2025 天文曆

7. 佳冠科技｜根號3磨豆機

8. 彩騏製陶所｜筋美適 遠紅外線陶瓷按摩器

9. 環耀實境｜《礦鑛：臺灣礦業記憶》線上展覽集資計畫

10. WOKY｜Ti 渾圓杯