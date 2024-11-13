快訊

二哈聰明起來嚇死人！主動幫飼主「慢慢撕痠痛貼布」網看傻：邊牧假扮的吧

才剛拿下金鐘獎！澎恰恰遭控違約 和許效舜爆師徒情變

柯文哲剃光頭 游淑慧曝3意圖：如斬雞頭要自清

王品慶雙11！三大燒肉品牌1.1折 身分證6、9、8再招待

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」用1.1折加價爽吃伊比利豬梅花、北海道生食級干貝和國產豬肩芯，最低22元起。王品/提供
王品三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」用1.1折加價爽吃伊比利豬梅花、北海道生食級干貝和國產豬肩芯，最低22元起。王品/提供

不管是1人逍遙、2人約會還是三五好友聯誼聚餐，整個11月都能在王品三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」用1.1折加價爽吃伊比利豬梅花、北海道生食級干貝和國產豬肩芯，最低22元起。

單身貴族即日起還能在「Oh my!原燒」選購698元的單人套餐。12月13日前，身分證號碼有「6、9、8」的消費者，憑「Oh my!原燒」電子優惠券到店消費指定套餐，對中號碼最高招待新鮮草蝦18隻，澎湃加菜。

　有別於部分餐廳對單獨用餐的客人加收「單身稅」，「Oh my!原燒」、燒肉吃到飽的「肉次方 燒肉放題」和全程專人代烤的「金咕韓式原塊烤肉」無論消費者1人2人或多人，通通一視同仁，1個人最低598元就能在「肉次方 燒肉放題」燒肉、自助吧吃到飽。

「金咕韓式原塊烤肉」則有數道經典韓料副食可任選三款自由配。即日起至11月底，前往瘋美食領券或到3品牌的官方社群，憑指定畫面內用任一套餐，就能用1.1折加購伊比利豬梅花、生食級干貝和國產豬肩芯，最低22元起，每份套餐可加購1份，以此類推。

今年適逢20周年的「Oh my!原燒」，菜單自11月1日起全面升級，推出四套雙人餐和二款單人套餐，雙人套餐最低1,598元起，選擇「戰斧豬雙人套餐」吃得到豪邁的戰斧豬及Q彈帶勁的松阪豬，2,598元的「澳洲和牛雙人套餐」能大口享受澳洲和牛板腱牛排、胸腹牛、牛角切和牛雪花等重磅肉品，讓熱愛和牛的老饕們吃個過癮。

倍受I人推崇的單人套餐睽違4年，即日起開放全台供應，有「經典豚單人套餐」和「極品牛單人套餐」2種選擇，套餐價698元起，可獨享伊比利豬和安格斯肩小排，逍遙享受零社交、免應酬的快活時光。

歡慶「Oh my!原燒」單人套餐重新回歸，12月13日前到瘋美食APP或品牌LINE帳號領取優惠券，內用2客單人套餐或1客雙人套餐，身分證號碼有數字「6、9、8」的消費者，對中身分證任1碼可兌換6隻新鮮草蝦，對中任2碼可得12隻，3碼全中直接招待18隻草蝦，同時對忠實饕客傳達金多「蝦」的心意。

消費 烤肉 身分證

延伸閱讀

套餐8折、打卡送鱈場蟹腳！王品「藝奇」升級了

巨大聖誕老公公出任務！ 「台中最夢幻老宅」千顆華麗燈泡超吸睛 免費萌拍「瓦庫燒肉」耶誕場景快打卡

永和明星國中身分證尾數分校可望走入歷史？教育局：穩健調整

冷凍水餃取名「樹蘭餃」遭轟太低俗 店家喊冤道出背後秘辛

相關新聞

宜蘭鐵路通車百周年 台鐵「蒸機女王」11月30日再出巡

為慶祝宜蘭縣鐵路通車百周年，台鐵「蒸機女王」再度出巡，台鐵公司表示，11月30日將開行CT273蒸氣火車，從福隆火車站開...

身份證有「698」！王品送18隻草蝦　肉盤、干貝1.1折起

許多人喜歡獨自用餐，但部份餐廳都會針對單人用餐收取額外費用。王品旗下的「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」、「金咕...

王品慶雙11！三大燒肉品牌1.1折 身分證6、9、8再招待

不管是1人逍遙、2人約會還是三五好友聯誼聚餐，整個11月都能在王品三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」...

化身指揮官與你的推一起拯救世界！首款Vtuber手遊展開募資計畫

你有沒有幻想過，假如Vtuber不只是帶給你快樂的偶像，而是真的與你一起生活，一起拯救世界的戰友、夥伴、戀人，那會是如何奇幻且有趣的想法呢？ 網路生態隨著人類技術和娛樂行為的改變，結合了3D動畫、實況互動、內容創作等網路元素的Vtuber，成為新興的網路紅人型態，比爾數位科技自2021年投入臺灣原創Vtuber產業以來，便持續深入挖掘虛擬主播的各種可能性，終於在2024年，發起一個瘋狂的計畫，「V娘Project」，將屬於臺灣本土的各大IP集合起來，成為一個專為粉絲設計、能夠與Vtuber們一起度過每天日常、拯救世界的手機遊戲！透過群眾募資的形式，歡迎所有希望將Vtuber遊戲化的玩家一起參與！

花東原味辣椒醬崛起 阿美族文化融入現代餐桌

隨著消費者對健康飲食及地方風味的重視，來自花東地區的特色農產品逐漸成為市場寵兒。根據近期市場調查，手工製辣椒醬類商品的需求逐年上升，特別是在追求天然與健康的飲食風潮中備受青睞。來自花東阿美族的「原桌Kimolo辣椒醬」便應運而生，憑藉獨特的風味和深厚的文化背景迅速在網路上造成話題。這款辣椒醬不僅僅是調味品，更是一瓶充滿故事的美食精品，由阿美族部落文人聯手當地小農，以最樸實的方式呈現出土地的熱情與大自然的恩賜。

麥當勞「厚鬆餅堡」開賣！各分店爆人潮 粉絲清晨5點朝聖評價曝光

民眾心心念念、敲碗到不行的「鬆餅漢堡」終於登台，麥當勞從今天起早餐時段開賣「厚鬆餅堡系列」，一早就吸引許多粉絲搶著嘗鮮，各地門市都擠滿人潮，有吃完的民眾給予高評價，「味道鹹甜鹹甜的，不錯吃」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。