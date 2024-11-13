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SmartCara廚餘機送你飛韓國與「黑白大廚」冠軍學料理

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DIKE智能廚餘機處理廚餘除臭、省時又好清潔。圖／雙全國際提供
DIKE智能廚餘機處理廚餘除臭、省時又好清潔。圖／雙全國際提供

「黑白大廚」風潮持續席捲亞洲，韓國SmartCara廚餘機品牌不只送你去韓國，更有機會與「黑白大廚」冠軍拿坡里美味黑手黨來一場面對面的料理課！即日起至11月18日期間於指定通路購買SmartCara廚餘怪獸廚餘機，並完成上網登錄，即可參加限量名額抽獎，幸運得主將獲得台灣至韓國首爾的來回經濟艙機票，前往韓國與冠軍大廚共度難得的料理時光。

近年在家自煮風潮盛行，連帶帶動廚餘機的銷售，來自韓國的SmartCara廚餘怪獸廚餘機，噪音運行僅26.5分貝，活性碳濾芯與密封設計，可有效杜絕異味，保持廚房空氣清新。無論是骨頭、果皮、菜葉，還是堅硬的殼類廚餘，SmartCara皆能高效處理，其獨特的鈍刀設計讓食物殘渣輕鬆研磨，清潔更安全省心。

雙全國際旗下代理品牌DIKE也推出2.5L智能廚餘機，採用高效過濾氣流科技、高碘質活性碳匣、鋁合金鯊魚刀刃，與水蒸氣循環回收4大優勢，可在處理廚餘時，排濕排熱更高效，同時活性碳鎖住異味，並全方位粉碎剩餘食材，同步排出內膽廢水，減少內膽硬化污垢，提高產品效能與壽命，並具備自動清潔與自動烘乾模式，只要加入清潔劑與清水就能快速清潔，還可烘乾機體管道，加上鋁芯打造的不沾內膽，除臭、殺菌、絞碎、暖烘一機搞定。

即日起至11月18日購買SmartCara廚餘機，有機會抽中韓國來回機票，親赴韓國參加「黑白大廚」冠軍拿坡里美味黑手黨的料理課，體驗專屬料理教學。圖／恆隆行提供
即日起至11月18日購買SmartCara廚餘機，有機會抽中韓國來回機票，親赴韓國參加「黑白大廚」冠軍拿坡里美味黑手黨的料理課，體驗專屬料理教學。圖／恆隆行提供
SmartCara廚餘怪獸廚餘機，以強力除臭及鈍刀不挑食設計帶來無異味、清新的廚房體驗，輕鬆處理各類廚餘。圖／恆隆行提供
SmartCara廚餘怪獸廚餘機，以強力除臭及鈍刀不挑食設計帶來無異味、清新的廚房體驗，輕鬆處理各類廚餘。圖／恆隆行提供

廚餘機 料理

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