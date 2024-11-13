SmartCara廚餘機送你飛韓國與「黑白大廚」冠軍學料理

「黑白大廚」風潮持續席捲亞洲，韓國SmartCara廚餘機品牌不只送你去韓國，更有機會與「黑白大廚」冠軍拿坡里美味黑手黨來一場面對面的料理課！即日起至11月18日期間於指定通路購買SmartCara廚餘怪獸廚餘機，並完成上網登錄，即可參加限量名額抽獎，幸運得主將獲得台灣至韓國首爾的來回經濟艙機票，前往韓國與冠軍大廚共度難得的料理時光。

近年在家自煮風潮盛行，連帶帶動廚餘機的銷售，來自韓國的SmartCara廚餘怪獸廚餘機，噪音運行僅26.5分貝，活性碳濾芯與密封設計，可有效杜絕異味，保持廚房空氣清新。無論是骨頭、果皮、菜葉，還是堅硬的殼類廚餘，SmartCara皆能高效處理，其獨特的鈍刀設計讓食物殘渣輕鬆研磨，清潔更安全省心。