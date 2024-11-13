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麥當勞「厚鬆餅堡」開賣！各分店爆人潮 粉絲清晨5點朝聖評價曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
McGriddles「厚鬆餅堡系列」特色就是使用印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅。圖／麥當勞提供
McGriddles「厚鬆餅堡系列」特色就是使用印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅。圖／麥當勞提供

民眾心心念念、敲碗到不行的「鬆餅漢堡」終於登台，麥當勞從今天起早餐時段開賣「厚鬆餅堡系列」，一早就吸引許多粉絲搶著嘗鮮，各地門市都擠滿人潮，有吃完的民眾給予高評價，「味道鹹甜鹹甜的，不錯吃」。

「厚鬆餅堡系列」是許多人前往日本必吃的商品，麥當勞也宣布，正式在台推出McGriddles「厚鬆餅堡系列」，包含有「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」三款產品。

臉書社團「爆廢公社」有民眾發文評論厚鬆餅堡，「一早就來嚐鮮一下，好像限定開賣35天，味道鹹甜鹹甜的，不錯吃」。

很多人也紛紛留言，「好吃，剛吃完」、「在日本的時候就吃過一直念念不忘，今天5:00就打給麥當勞一口氣叫了8個」、「別有一番風味」，也有民眾點出排隊情況，「店內人好多，得來速車也多」、「剛下班買回家，得來速爆炸多人」。

還有網友認為口味太甜，「個人覺得口味偏甜，吃過一次就好」、「覺得甜… 還是喜歡豬肉滿福堡」、「很甜...吃到後面有點膩」、「好多人說很甜，就覺得不行」、「吃完整個口腔都是甜甜的」。

民眾黨前幕僚「小牛」柯昱安也在臉書發文表示，「完美的厚鬆餅堡，完美的早晨、「完成度很高」。

美食部落客「傑哥的閒暇人生」也在臉書分享，早上起了大早到家裡附近的麥當勞，算準了開門時間6點出發，沒想到走到門口時已經開始排隊，6點10分點好餐後，大概等了10分鐘，餐點就好了。

傑哥也表示，在享用餐點的同時，就聽到廚房傳來聲音，「厚鬆沒了、要等15分鐘喔」、「蛋一直下、不要停」、「跟客人說要等20分鐘以上喔」，當時才早上6點30分，開店30分鐘就如此忙碌，傑哥也認為「真的辛苦了，店員可能沒預期會熱賣吧」。

目前各地麥當勞也出現排隊人潮，有讀者向聯合新聞網表示，他在北市長春路麥當勞買餐，結果排隊等餐超過1小時，9點10分宣布「厚鬆餅堡系列」賣光。

讀者在長春路麥當勞買餐，結果排隊等餐超過1小時，9點10分宣布「厚鬆餅堡系列」賣光。圖／讀者授權使用，未經同意請勿任意轉載。
讀者在長春路麥當勞買餐，結果排隊等餐超過1小時，9點10分宣布「厚鬆餅堡系列」賣光。圖／讀者授權使用，未經同意請勿任意轉載。
讀者在長春路麥當勞買餐，結果排隊等餐超過1小時，9點10分宣布「厚鬆餅堡系列」賣光。圖／讀者授權使用，未經同意請勿任意轉載。
讀者在長春路麥當勞買餐，結果排隊等餐超過1小時，9點10分宣布「厚鬆餅堡系列」賣光。圖／讀者授權使用，未經同意請勿任意轉載。

早餐 漢堡 麥當勞

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