藏壽司「板橋遠科店」開幕9折！壽司郎海膽拌麵新上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎店攜手明治打造聯名聖代，並贈送聯名款資料夾。圖／壽司郎提供
壽司郎店攜手明治打造聯名聖代，並贈送聯名款資料夾。圖／壽司郎提供

藏壽司最新分店「藏壽司板橋遠科店」，將於11月26日正式開幕，並於11月19日開始試營運，為慶祝新店開幕，將限時推出「9折」優惠。另外TSUM TSUM系列也推出滿額贈活動，可以將迪士尼TSUM TSUM洗衣袋、迪士尼TSUM TSUM零錢包帶回家。

來自日本的藏壽司自2014年正式登台，即將開幕的「板橋遠科店」將為台灣第60間分店，店址位於板橋遠東通訊園區，裝潢也充滿日式風情，並設有獨特的「番付表」牆面妝點外觀。11月19日至12月2日期間，凡到店消費並完成社群任務，即可享用餐9折優惠。

11月19日至11月25日期間，藏壽司也推出「品蟹鮭來祭」活動，限時推出豪華三鮮、炙烤起司蟹風味棒、花漾蟹肉散壽司、鮭魚卵蟹肉軍艦、蟹肉鮭魚卵押壽司等多種品項。即日起至全台分店，單筆消費滿1,200元並完成指定任務，即可獲贈「「迪士尼TSUM TSUM系列限量洗衣袋」；11月19日起，滿額則可獲得「迪士尼TSUM TSUM系列限量零錢包」，各限量16,500個，送完為止。

即日起至11月24日期間，「壽司郎」則推出「珍品盛宴」活動，提供「海膽海苔包」、「特製酪梨海膽海苔包」、「海膽鮭魚卵中腹」、「稻燒長鰭鮪」、「炙燒赤鯥」、「濃厚海膽拌麵」、「大切寒鰤腹」等多款品項。另外壽司郎也與「明治」合作，推出「香菇巧克力焦糖聖代」和「香菇巧克力草莓聖代」，基底為巧克力乳酪與牛奶乳酪，搭配明治冰淇淋、明治香菇餅乾，帶來老少咸宜的風味，每份140元。

即日起凡點購任款明治聯名聖代，即可獲得「聯名資料夾」。壽司郎也推出第二波「萌抱壽司×毛毛比熊犬」聯名活動，即日起內用消費滿500元，即可以180元換購「聯名針織包」；11月15日起，內用消費滿500元，即可以220元加購「聯名冰敷袋」，售完為止。

壽司郎限時推出「珍品盛宴」。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「珍品盛宴」。圖／壽司郎提供
消費滿額即可獲贈TSUM TSUM洗衣袋。圖／藏壽司提供
消費滿額即可獲贈TSUM TSUM洗衣袋。圖／藏壽司提供
藏壽司限時推出「品蟹鮭來祭」活動。圖／藏壽司提供
藏壽司限時推出「品蟹鮭來祭」活動。圖／藏壽司提供
藏壽司將推出「TSUM TSUM零錢包」。圖／藏壽司提供
藏壽司將推出「TSUM TSUM零錢包」。圖／藏壽司提供
「壽司郎×毛毛比熊犬針織包」，滿額加購價180元。
「壽司郎×毛毛比熊犬針織包」，滿額加購價180元。
「壽司郎×毛毛比熊犬冰敷袋」，滿額加購價220元。
「壽司郎×毛毛比熊犬冰敷袋」，滿額加購價220元。

壽司郎 海膽 迪士尼

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