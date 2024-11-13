花東原味辣椒醬崛起 阿美族文化融入現代餐桌

隨著消費者對健康飲食及地方風味的重視，來自花東地區的特色農產品逐漸成為市場寵兒。根據近期市場調查，手工製辣椒醬類商品的需求逐年上升，特別是在追求天然與健康的飲食風潮中備受青睞。來自花東阿美族的「原桌Kimolo辣椒醬」便應運而生，憑藉獨特的風味和深厚的文化背景迅速在網路上造成話題。這款辣椒醬不僅僅是調味品，更是一瓶充滿故事的美食精品，由阿美族部落文人聯手當地小農，以最樸實的方式呈現出土地的熱情與大自然的恩賜。

(圖/原桌提供)

辣椒醬背後的價值，讓每一口都是文化的體驗

「原桌Kimolo辣椒醬」採用花東特產的雞心辣椒，此種辣椒以其獨特的香氣與適中的辣度著稱，經過日曬成熟後，香氣更濃郁、辣味更持久。製作過程中不添加任何人工化學成分，真正做到無防腐劑、無人工色素，保留辣椒的天然風味。這款辣椒醬的價值在於，它將阿美族的飲食文化和對土地的尊敬融合在一起，每一瓶都彷彿是部落故事的縮影。

•搭配主食：無論是白飯、麵條還是水餃，一匙辣椒醬就能瞬間提升整道料理的層次感。

•作為蘸醬：可與燒肉、烤雞或蔬菜拼盤一同享用，讓菜品更具風味。

•料理中的靈魂：無論是用於炒菜、燉湯或製作醃製醬料，Kimolo辣椒醬都能帶出濃郁香氣和自然辣勁，滿足各種味蕾需求。

消費者在享受辣椒醬帶來的美味同時，也在體驗阿美族部落的飲食文化與土地情感，讓餐桌不僅僅是進食的場域，更成為分享故事與文化的場所。

(圖/原桌提供)

「原桌Kimolo辣椒醬」正在嘖嘖平台上進行限時募資活動，這款辣椒醬的特別之處在於，您每購買一瓶，便是在支持花東部落的小農經濟，幫助他們維持可持續的農業生產模式。趕緊前往嘖嘖募資頁面（點擊連結：https://unii.vip/ygrpI），為自己的餐桌增添一抹花東的原味辣香，感受土地與文化的美好結合！