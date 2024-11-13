快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

聽新聞
0:00 / 0:00

花東原味辣椒醬崛起 阿美族文化融入現代餐桌

聯合新聞網／ 有你共創
(圖/原桌提供)
(圖/原桌提供)

隨著消費者對健康飲食及地方風味的重視，來自花東地區的特色農產品逐漸成為市場寵兒。根據近期市場調查，手工製辣椒醬類商品的需求逐年上升，特別是在追求天然與健康的飲食風潮中備受青睞。來自花東阿美族的「原桌Kimolo辣椒醬」便應運而生，憑藉獨特的風味和深厚的文化背景迅速在網路上造成話題。這款辣椒醬不僅僅是調味品，更是一瓶充滿故事的美食精品，由阿美族部落文人聯手當地小農，以最樸實的方式呈現出土地的熱情與大自然的恩賜。

(圖/原桌提供)
(圖/原桌提供)

辣椒醬背後的價值，讓每一口都是文化的體驗

「原桌Kimolo辣椒醬」採用花東特產的雞心辣椒，此種辣椒以其獨特的香氣與適中的辣度著稱，經過日曬成熟後，香氣更濃郁、辣味更持久。製作過程中不添加任何人工化學成分，真正做到無防腐劑、無人工色素，保留辣椒的天然風味。這款辣椒醬的價值在於，它將阿美族的飲食文化和對土地的尊敬融合在一起，每一瓶都彷彿是部落故事的縮影。

•搭配主食：無論是白飯、麵條還是水餃，一匙辣椒醬就能瞬間提升整道料理的層次感。

•作為蘸醬：可與燒肉、烤雞或蔬菜拼盤一同享用，讓菜品更具風味。

•料理中的靈魂：無論是用於炒菜、燉湯或製作醃製醬料，Kimolo辣椒醬都能帶出濃郁香氣和自然辣勁，滿足各種味蕾需求。

消費者在享受辣椒醬帶來的美味同時，也在體驗阿美族部落的飲食文化與土地情感，讓餐桌不僅僅是進食的場域，更成為分享故事與文化的場所。

(圖/原桌提供)
(圖/原桌提供)

「原桌Kimolo辣椒醬」正在嘖嘖平台上進行限時募資活動，這款辣椒醬的特別之處在於，您每購買一瓶，便是在支持花東部落的小農經濟，幫助他們維持可持續的農業生產模式。趕緊前往嘖嘖募資頁面（點擊連結：https://unii.vip/ygrpI），為自己的餐桌增添一抹花東的原味辣香，感受土地與文化的美好結合！

嘖嘖募資平台

健康飲食 阿美族

延伸閱讀

主廚帶路走進後山廚房 從採集到餐桌品嚐原民無菜單料理

簡舒培公開京華城土地扣押裁定書 律師：北市府和議員有無洩密刑責？

簡舒培公開北檢京華城土地扣押裁定 蔣萬安：不應該

陳由豪逃大陸欠稅逾4億 基隆、新北317筆土地第三拍…底價31億

相關新聞

花東原味辣椒醬崛起 阿美族文化融入現代餐桌

隨著消費者對健康飲食及地方風味的重視，來自花東地區的特色農產品逐漸成為市場寵兒。根據近期市場調查，手工製辣椒醬類商品的需求逐年上升，特別是在追求天然與健康的飲食風潮中備受青睞。來自花東阿美族的「原桌Kimolo辣椒醬」便應運而生，憑藉獨特的風味和深厚的文化背景迅速在網路上造成話題。這款辣椒醬不僅僅是調味品，更是一瓶充滿故事的美食精品，由阿美族部落文人聯手當地小農，以最樸實的方式呈現出土地的熱情與大自然的恩賜。

化身指揮官與你的推一起拯救世界！首款Vtuber手遊展開募資計畫

你有沒有幻想過，假如Vtuber不只是帶給你快樂的偶像，而是真的與你一起生活，一起拯救世界的戰友、夥伴、戀人，那會是如何奇幻且有趣的想法呢？ 網路生態隨著人類技術和娛樂行為的改變，結合了3D動畫、實況互動、內容創作等網路元素的Vtuber，成為新興的網路紅人型態，比爾數位科技自2021年投入臺灣原創Vtuber產業以來，便持續深入挖掘虛擬主播的各種可能性，終於在2024年，發起一個瘋狂的計畫，「V娘Project」，將屬於臺灣本土的各大IP集合起來，成為一個專為粉絲設計、能夠與Vtuber們一起度過每天日常、拯救世界的手機遊戲！透過群眾募資的形式，歡迎所有希望將Vtuber遊戲化的玩家一起參與！

麥當勞「厚鬆餅堡」開賣！各分店爆人潮 粉絲清晨5點朝聖評價曝光

民眾心心念念、敲碗到不行的「鬆餅漢堡」終於登台，麥當勞從今天起早餐時段開賣「厚鬆餅堡系列」，一早就吸引許多粉絲搶著嘗鮮，各地門市都擠滿人潮，有吃完的民眾給予高評價，「味道鹹甜鹹甜的，不錯吃」。

SmartCara廚餘機送你飛韓國與「黑白大廚」冠軍學料理

「黑白大廚」風潮持續席捲亞洲，韓國SmartCara廚餘機品牌不只送你去韓國，更有機會與「黑白大廚」冠軍拿坡里美味黑手黨...

加國追極光 闖洛磯山脈

加拿大黃刀鎮是被譽為地球上觀賞極光的最佳地點，也是旅人追極光一生必去之地。有行旅邀請攝影旅遊專家陳海騰，一連四晚帶領旅人...

藏壽司「板橋遠科店」開幕9折！壽司郎海膽拌麵新上桌

藏壽司最新分店「藏壽司板橋遠科店」，將於11月26日正式開幕，並於11月19日開始試營運，為慶祝新店開幕，將限時推出「9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。