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化身指揮官與你的推一起拯救世界！首款Vtuber手遊展開募資計畫

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
(圖/比爾數位科技提供)
(圖/比爾數位科技提供)

你有沒有幻想過，假如Vtuber不只是帶給你快樂的偶像，而是真的與你一起生活，一起拯救世界的戰友、夥伴、戀人，那會是如何奇幻且有趣的想法呢？

網路生態隨著人類技術和娛樂行為的改變，結合了3D動畫、實況互動、內容創作等網路元素的Vtuber，成為新興的網路紅人型態，比爾數位科技自2021年投入臺灣原創Vtuber產業以來，便持續深入挖掘虛擬主播的各種可能性，終於在2024年，發起一個瘋狂的計畫，「V娘Project」，將屬於臺灣本土的各大IP集合起來，成為一個專為粉絲設計、能夠與Vtuber們一起度過每天日常、拯救世界的手機遊戲！透過群眾募資的形式，歡迎所有希望將Vtuber遊戲化的玩家一起參與！

(圖/比爾數位科技提供)
(圖/比爾數位科技提供)

《V娘Prohect》是一款結合了角色養成、關卡攻略、策略卡牌並且有著大量蒐集要素的手機遊戲，並主打以臺灣原創Vtuber IP為主題，打造一個近未來的科技末日、奇幻魔法背景的虛構世界，在西元2100年，由於急速發展的AI科技被作為軍事用途，引發AI欲搶奪「人格權」的全球性戰爭，而在未來世界，擁有獨特人格權和號召力的Vtuber們，為了改變人類被滅亡的結局，在亦虛亦實的未來世界與AI展開激烈對抗！

遊戲中加入了大量Vtuber文化元素，包含抽卡動畫、獨家語音、精緻立繪等．都能感受到製作團隊對Vtuber的喜愛和熱情，以目前已釋出的遊戲相關訊息指出，首發陣容將由碧兒、瑟菲娜、諾拉組成，每個Vtuber都將擁有專屬的互動式背景可與玩家互動，並還有遊戲專屬的隱藏語音、故事、立繪，將好感度的培養、故事的推進逐一解索獲得，假如抽中稀有的Vtuber卡牌，還會有專門的動畫演示喔！

(圖/比爾數位科技提供)
(圖/比爾數位科技提供)

除了已知的碧兒、瑟菲娜、諾拉，未來還會繼續加入更多知名的Vtuber，總計將有超過65位知名台V成為遊戲裡的角色，與玩家一起展開親密且獨特的冒險，《V娘Project》是一次瘋狂且大型的Vtuber生態圈嘗試，可以讓玩家與　Vtuber建立更為緊密的關係，這個計畫需要更多熱愛Vtuber的粉絲加入，目前已於2024/10/28　10:30在挖貝募資平台展開募資，限定贊助方案還可直接與開發團隊互動，將你對Vtuber主題遊戲的想法加入製作！

詳細募資內容請上挖貝查詢。

挖貝平台

動畫 網路 語音

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