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舒淇示範MICHAEL KORS當紅Jordi包 女神美腿搶盡風頭

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
舒淇兩套穿搭造型，展現Jordi Bag的百搭風格。圖／MICHAEL KORS提供
舒淇兩套穿搭造型，展現Jordi Bag的百搭風格。圖／MICHAEL KORS提供

通膨時代，購物更要講究實用性，近來MICHAEL KORS大火的「Jordi小折包」便以一包多用、百搭的設計大受歡迎，成為MK秋冬最暢銷包款，包括舒淇、Melody、白鹿、多賢等人紛紛拍出美照示範加持，加上這款人氣包萬元起跳的價位帶，不用花大錢，就可與女明星背上同款包。

Jordi小折包為MICHAEL KORS秋冬轉型的得意之作，包款捨棄明顯標誌，極簡設計彰顯質感與工藝，兼具經典與時尚。折紙藝術的設計靈感造就其獨特廓型，質地細緻結構分明，極致柔軟的頂級皮革經裁切後與麂皮貼合，賦予其軟糯而具延展性的特色。

側面的幾何圖紋車縫線既是吸睛焦點，實際上也具功能巧思，能讓包身任意變換為梯型或長方形，亦可輕鬆折起收納，主打隨心自在的生活態度，舒淇更是一連釋出兩套穿搭照，分別詮釋優雅與俏麗造型，展現Jordi Bag百變風格。

Jordi小折包有多種顏色選擇並具備三種尺寸：小型及中型提包可輕易容納一切個人隨身所需小物，大型托特包款則適合上班或旅行使用。設計師Michael Kors也表示，Jordi Bag包身的獨特結構是最適合用來旅行的包款，這款包時尚、輕盈、能夠完美攤平放入行李箱中，再實用不過。

舒淇身穿MICHAEL KORS秋冬新裝，演繹Jordi深紅色小型提包與黑色中型提包，包款售價分別為15,000元與18,500元。圖／MICHAEL KORS提供
舒淇身穿MICHAEL KORS秋冬新裝，演繹Jordi深紅色小型提包與黑色中型提包，包款售價分別為15,000元與18,500元。圖／MICHAEL KORS提供
舒淇身穿MICHAEL KORS秋冬新裝，演繹Jordi霧藍色中型提包，包款售價18,500元。圖／MICHAEL KORS提供
舒淇身穿MICHAEL KORS秋冬新裝，演繹Jordi霧藍色中型提包，包款售價18,500元。圖／MICHAEL KORS提供
Melody手持MICHAEL KORS Jordi棕色小提包，包款售價15,000元。圖／MICHAEL KORS提供
Melody手持MICHAEL KORS Jordi棕色小提包，包款售價15,000元。圖／MICHAEL KORS提供
多賢身穿MICHAEL KORS秋冬新裝，演繹Jordi深紅色中型提包，包款售價18,500元。圖／MICHAEL KORS提供
多賢身穿MICHAEL KORS秋冬新裝，演繹Jordi深紅色中型提包，包款售價18,500元。圖／MICHAEL KORS提供
白鹿手持MICHAEL KORS Jordi棕色中型提包，包款售價18,500元。圖／MICHAEL KORS提供
白鹿手持MICHAEL KORS Jordi棕色中型提包，包款售價18,500元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Jordi棕色小提包，15,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Jordi棕色小提包，15,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Jordi深紅色小提包，15,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Jordi深紅色小提包，15,000元。圖／MICHAEL KORS提供

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