舒淇示範MICHAEL KORS當紅Jordi包 女神美腿搶盡風頭

通膨時代，購物更要講究實用性，近來MICHAEL KORS大火的「Jordi小折包」便以一包多用、百搭的設計大受歡迎，成為MK秋冬最暢銷包款，包括舒淇、Melody、白鹿、多賢等人紛紛拍出美照示範加持，加上這款人氣包萬元起跳的價位帶，不用花大錢，就可與女明星背上同款包。

Jordi小折包為MICHAEL KORS秋冬轉型的得意之作，包款捨棄明顯標誌，極簡設計彰顯質感與工藝，兼具經典與時尚。折紙藝術的設計靈感造就其獨特廓型，質地細緻結構分明，極致柔軟的頂級皮革經裁切後與麂皮貼合，賦予其軟糯而具延展性的特色。

側面的幾何圖紋車縫線既是吸睛焦點，實際上也具功能巧思，能讓包身任意變換為梯型或長方形，亦可輕鬆折起收納，主打隨心自在的生活態度，舒淇更是一連釋出兩套穿搭照，分別詮釋優雅與俏麗造型，展現Jordi Bag百變風格。

Jordi小折包有多種顏色選擇並具備三種尺寸：小型及中型提包可輕易容納一切個人隨身所需小物，大型托特包款則適合上班或旅行使用。設計師Michael Kors也表示，Jordi Bag包身的獨特結構是最適合用來旅行的包款，這款包時尚、輕盈、能夠完美攤平放入行李箱中，再實用不過。