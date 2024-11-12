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套餐8折、打卡送鱈場蟹腳！王品「藝奇」升級了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
贅沢套餐，每套1,380元。圖／王品提供
贅沢套餐，每套1,380元。圖／王品提供

王品集團旗下「藝奇日本料理」，考量台灣消費者市場，於台北松江南京捷運站週邊打造全新概念店，打造出「炭燒日本A5和牛」、「火焰旨香午仔魚」等21道全新菜色。為慶祝新概念店開幕，並享套餐8折、打卡送「鱈場蟹腳」等不同ㄧ鷗會。

創立於2005年的藝奇，主打特色日本料理。本次全新升級的概念店，標榜以「旬鮮演繹，匠心日料」為設計核心，提供兩種價位的套餐方案，各為980、1,380元，料理體驗也更具儀式感，藉此滿足消費者的喜好。同時不論器皿、擺設與用餐空間，也都更著重展現質感，帶來感官精緻體驗。

主打料理「炭燒日本A5和牛」嚴選日本A5和牛，透過荔枝木炭燒日式技法，並加入燻百里香，引領出和牛鮮香、脂香與柔嫩口感。「火焰旨香午仔魚」以日本風乾概念，將午仔魚吊掛炙烤，上桌時並點燃熊熊火焰，除了增添魚肉香氣也提昇視覺感受。刺身「極上刺身六品盛合」則是使用日本直送珍品「白魽」為主角，搭配時令海鮮與造景，創造獨樹一格的海洋意象。

「和牛磯邊燒」則以日式板前型態於桌邊展演，將和牛與炸牛蒡以海苔包裹，帶來豐富的層次；「炙燒和牛刺身」將生和牛片藏於棉花糖下，以火焰炙烤後讓棉花糖與牛肉交融，再澆淋特製醬汁，呈現壽喜燒般的感受。另外還有「海老佐濃蝦醬」、「獺祭冰淇淋佐甘果」等品項。

為慶祝「台北南京東全新概念店」開幕，凡至南京東店消費，11月即享「套餐8折優惠」；12月雙人同行到店消費2客套餐，打卡分享可兌換「鱈場蟹腳」一份，價值799元。11至12月於藝奇全台門市消費，享瘋點數3%加贈回饋。

火焰旨香午仔魚。圖／王品提供
火焰旨香午仔魚。圖／王品提供
極上刺身六品盛合。圖／王品提供
極上刺身六品盛合。圖／王品提供
海老佐濃蝦醬。圖／王品提供
海老佐濃蝦醬。圖／王品提供
炙燒和牛刺身。圖／王品提供
炙燒和牛刺身。圖／王品提供
炭燒日本A5和牛。圖／王品提供
炭燒日本A5和牛。圖／王品提供
和牛磯邊燒。圖／王品提供
和牛磯邊燒。圖／王品提供

套餐 日本料理 消費者

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