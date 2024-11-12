海瑞溫斯頓秋冬婚嫁珠寶形象廣告 寶石織就永恆浪漫

傳統印象的婚禮旺季常以夏天為主流。然定情時刻其實無分季節，有「鑽石之王」美稱的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日便發表2024秋冬婚嫁珠寶系列，強調聚焦於古典美學、多樣化切工、彩色鑽石、中性設計、混搭疊戴和珠寶腕表等六大主題，以令人心動的寶石閃耀光彩、織就浪漫。

婚嫁是人生中的「高光」時刻，更凸顯鑽戒的挑選格外值得留心。除擁有頂級品質白鑽，Harry Winston同時提供了豐富的訂婚鑽戒，透過爪鑲或極細微密釘鑲等古典工藝，搭配上橢圓形、枕形、祖母綠形等多樣化切工，因此帶來爪鑲祖母綠型切工鑽戒、極細微密釘鑲嵌鑽戒、Belle訂婚鑽戒、Infinite鑲鑽對戒、The One Double Halo極細微密釘鑲嵌訂婚戒指、The One系列枕形切工訂婚鑽戒、The One系列枕形切工黃鑽鑽石戒指，以及The One系列橢圓形切工訂婚鑽戒等多樣化的婚戒單品。

不僅如此，身為「鑽石之王」的Harry Winston同時還擁有豐沛的寶石礦藏，因此鑽戒主石不拘泥於白鑽，像是帶有明亮輕快感受的黃鑽、象徵冷靜與睿智的無燒斯里蘭卡藍寶石亦化作Harry Winston訂婚鑽戒的選項，成為締結盟誓的風格定錨點。同時Harry Winston更提倡婚嫁珠寶多元化的概念，推出像是Belle系列鑽石項鍊與鑽石耳環、Classics系列圓形明亮式切工鑽石網球手鍊，鼓勵新人們疊加混搭，一如創造兩人全新人生般、創造自我個性與造型。