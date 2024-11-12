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「人潮瀑布」包圍SOGO周年慶 優惠夠力催出人氣買氣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO台北店周年慶，今年釋出的優惠力道十足，帶動人潮、買氣皆旺。記者吳致碩／攝影
遠東SOGO台北店周年慶，今年釋出的優惠力道十足，帶動人潮、買氣皆旺。記者吳致碩／攝影

遠東SOGO台北店周年慶第一波開跑以來，人潮、買氣雙成長，SOGO資深副總吳素吟表示，周年慶前觀察整體市場狀況都不是太好，所以今年SOGO優惠力道相當猛，成功催出人潮，提袋率表現也好幾乎入館客都手提戰利品回家。11月13日起至11月18日展開周年慶第二波，忠孝館品牌、廠商紛紛加碼端出更多優惠商品；復興館指標精品早春新品到貨，百貨與品牌要在周年慶最後6天，傾全力把業績衝到滿。

SOGO忠孝館店長賴必昌強調，周年慶消費者的目的就是買東西，「周年慶要夠便宜、客人才會心動」，今年做周年慶的百貨，普遍是人流減少，但SOGO忠孝館開跑這幾天，來客正成長、客單也提升，手扶梯經常呈現「人流瀑布」，至今人流成長6%，每天來客數破10萬，加上今年與第一大發卡銀行中國信託合作，中信全卡享滿6千送6百優惠，也吸引新客加入SOGO周年慶購物行列。

周年慶期間的忠孝館超市，可說是主婦的超級戰場，今年買氣更是爆旺，客人從早買到晚，工讀生補貨補到手軟，至今超市業績成長13％，周年慶首四日橄欖油、醬油銷售破萬瓶。保值的黃金也吸引買家入手，除了周年慶首日出現的千萬刷手，之後還有六筆百萬大單。戶外、大家電冰箱洗衣機、鍋具也都平均有20%成長，最近常下雨，除濕機更是賣出200台，市場普遍都衰退的化妝品，在忠孝館也呈現微幅成長，頂級保養有5％成長。今年的三麗鷗來店禮兌換量也有10%成長，賴必昌表示，忠孝館周年慶5天做到16億業績（全檔期業績目標30億），達成率53%，業績維持不錯。

國際精品在疫情期間已經旺了三、四年，今年市場精品呈現吃力局面，SOGO復興館店長許淑賢分析，疫情期間精品大排長龍有一部分是散客，今年精品靠的是主顧客，而主顧客經營正是SOGO的強項。復興館一、二樓國際精品珠寶品牌，周年慶開跑後翻轉市場衰退、呈現成長，正好可以補足時尚類精品業績的縮水。而周年慶第二波正逢主顧客最愛的精品早春新品上市，趁周年慶回饋買到精品新品，勢必將再推升一波業績。此外，百貨看天吃飯，今年氣溫相對去年同期來得低，男女裝因此受惠，帶動針織、外套、皮衣、短靴、寢具等有3成成長。

遠東SOGO忠孝館周年慶期間，手扶梯經常出現「人潮瀑布」的景象。記者江佩君／攝影
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忠孝館shu uemura買無極限超時輕粉底35ml（正貨)）贈無極限超時輕粉底35ml，優惠價1,755元。圖／SOGO提供
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忠孝館獨家CASTELBAJAC柔軟絨毛愛心刺繡拉鍊背心原價6,580元，特價5,000元，限量30件。圖／SOGO提供
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復興館MaxMara丹寧染效果泰迪大衣，售價12萬6,400元。圖／SOGO提供
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復興館獨家HEARTS ON FIRE VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指，主鑽約2.00ct，價格店洽。圖／SOGO提供
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