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7-ELEVEN「哆啦A夢」主題杯必收！雪淋霜加巧克力秒升級 酷聖霜推「檸檬起司」新口味
瞄準愛喝茶的族群，7-ELEVEN CITY TEA現萃茶將自11月13日起推出超可愛的「哆啦A夢」主題杯、杯套，並同步推出新品「珍珠焙火烏龍奶茶」，焙火烏龍茶香與優雅花香融合，加上香醇奶香跟Q彈黑糖珍珠，口感控、哆啦A夢粉絲都不能錯過。
首波活動11月13日起開跑，購買CITY TEA全品項第2杯享半價，同時可獲得哆啦A夢限定主題杯；第二波則自11月27日起開跑，購買2杯飲品享優惠還可加價購限量哆啦A夢周邊商品，包含飲料杯兩用抱枕毯、650ML保溫杯、飲料杯收納袋、保溫提袋等，每款都可愛爆擊，粉絲必收藏。
最近SUPER JUNIOR-D&E聯名系列超熱賣，其中「Binggrae香蕉牛奶雪淋霜」，11月13日起再加碼推出華麗新吃法，用超值5元加價巧克力飛燕煉乳1條，瞬間升級華麗聖代風格。即日起至12月10日期間每周五、六、日，使用icash 2.0或icash Pay支付再享霜淇淋第2件半價優惠。
另外，7-ELEVEN酷聖石複合店也陸續推出「酷聖霜」霜淇淋新口味「檸檬起司霜淇淋」，濃郁酷聖石奶香、鮮榨檸檬汁、鹹香起司，完美平衡三重奏，打造濃厚系冬季甜點。11月13日起至2025年1月7日期間每周五、六、日，全口味使用icash 2.0或icash Pay支付同享第2件半價優惠。
而目前全台有5間店鋪的全新「Fresh」複合超級市場店型，近期也宣布開賣「大閘蟹」，同步引進來自韓國的麝香葡萄，每串不到200元優惠價格邀請民眾嚐鮮。除了位於台南的康橋、湖美、首府門市外，上週高雄剛開幕的愿橋門市，以及開幕逾2年、近日全新改裝的亞萬門市現在都擁有Fresh店型，店內、嚴選上百種生鮮蔬果、肉品海鮮、冷凍商品、火鍋專區與各類進口食材等，完整結構滿足個人與家庭各種客層需求。
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