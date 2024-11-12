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星巴克小熊桌曆明起集點送！星粉：超可愛、好想要

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
超可愛的「小熊桌曆」來了。圖/摘自星巴克粉絲專頁
超可愛的「小熊桌曆」來了。圖/摘自星巴克粉絲專頁

「超可愛」、「好想要」！引起星粉們關注的新消息是「小熊桌曆」來了，明（11/13）起集點贈/加價購。可以跟隨可愛Bearista小熊的腳步，搭上溫暖的咖啡車，一起迎接嶄新的2025年。

星巴克咖啡車為設計靈感，可愛的外型結合日曆功能呈現，車頂上的按鈕能按壓更換日期，車子的小窗戶則顯示日期，並於車體空間規劃出一塊置物空間，趣味外更增添實用性。

立體桌曆除了經典的白色加綠色系，歲末年終，還推出綠色與紅色的節慶色系，搭配耶誕裝扮的Bearista小熊和咖啡杯圖樣，帶來滿滿歡欣的耶誕氛圍。

活動期間，可以原價購買大杯（含）以上全品項飲料可獲得1點，自11/13起集滿16點即可兌換日常版桌曆1個，或集滿8點可以499元加購日常版桌曆1個。11/18起，綠色耶誕版到貨後即可開放與日常版隨機兌換，贈品以門市現貨為主，款式隨機提供，無法挑款，數量有限，換完為止。

活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/DlW3mm

超可愛的「小熊桌曆」來了。圖/摘自星巴克粉絲專頁
超可愛的「小熊桌曆」來了。圖/摘自星巴克粉絲專頁

咖啡 星巴克 綠色

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