星巴克小熊桌曆明起集點送！星粉：超可愛、好想要

「超可愛」、「好想要」！引起星粉們關注的新消息是「小熊桌曆」來了，明（11/13）起集點贈/加價購。可以跟隨可愛Bearista小熊的腳步，搭上溫暖的咖啡車，一起迎接嶄新的2025年。

以星巴克咖啡車為設計靈感，可愛的外型結合日曆功能呈現，車頂上的按鈕能按壓更換日期，車子的小窗戶則顯示日期，並於車體空間規劃出一塊置物空間，趣味外更增添實用性。

立體桌曆除了經典的白色加綠色系，歲末年終，還推出綠色與紅色的節慶色系，搭配耶誕裝扮的Bearista小熊和咖啡杯圖樣，帶來滿滿歡欣的耶誕氛圍。

活動期間，可以原價購買大杯（含）以上全品項飲料可獲得1點，自11/13起集滿16點即可兌換日常版桌曆1個，或集滿8點可以499元加購日常版桌曆1個。11/18起，綠色耶誕版到貨後即可開放與日常版隨機兌換，贈品以門市現貨為主，款式隨機提供，無法挑款，數量有限，換完為止。