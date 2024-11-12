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台北福華飯店明年改裝整修 年菜首推不限金額抽百萬禮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
江南春「鴻運套餐」以珍饈海鮮和澎湃肉品象徵團圓圍爐的滿堂喜慶。圖／台北福華大飯店提供
江南春「鴻運套餐」以珍饈海鮮和澎湃肉品象徵團圓圍爐的滿堂喜慶。圖／台北福華大飯店提供

台北福華大飯店預計明年6月起改裝整修，一路到2026年，2025年菜外帶將於11月14日起至2025年1月24日開放銷售，今年首次推出「福華百萬福星」抽獎活動，凡於銷售期間內訂購年菜，不限消費金額即可參加抽獎，獎項包含彩虹座自助餐120天無限吃到飽，以及10張台北福華尊爵豪華套房住宿券等。

台北福華大飯店表示，去年總計賣出2400套年菜，今年底目標為2600套，為回饋顧客40年的支持，今年更首次推出「福華百萬福星」抽獎活動，凡於銷售期間內訂購年菜，不限消費金額即可參加抽獎，適用期限至2025年5月31日為止，將於2025年1月28日年菜外帶提領現場抽出。

台北福華大飯店也說，飯店預計明年6月起改裝，一路整修到2026年中，今年無論是年菜外帶還是圍爐辦桌，都增加名額及份數，此次由江南春、蓬萊邨、珍珠坊、麗香苑及點心坊協力推出多達70道結合經典與異國創新口味的菜色。此外，往年限量販售的「紹興醉雞腿」今年首次開放無限量供應。

台北福華大飯店表示，以江浙料理聞名的江南春，今年主打以珍饈海鮮和澎湃肉品象徵團圓圍爐的滿堂喜慶。「鴻運套餐」包含鴻運八寶福拼盤、蟹黃蒸龍蝦、干貝黃金雞燉翅、紅燒鮮鮑魚等8道菜品。粵菜餐廳珍珠坊今年主推「高陞套餐」，內含福祿壽五福大拼盤、蒜香樹子蒸龍蝦、御品珍膳雞燉翅、清蒸龍虎斑、珍鮑扒虎掌等8道海味山珍。

另外，西餐廳麗香苑以創意東南亞料理為主題的「吉利套餐」，包含馬來西亞過年必吃的傳統料理「仁當烤全雞」、以新加坡菜式改良的「香蒜鮑魚牛奶排骨湯」和「金沙奶油龍蝦」等。至於點心坊的年節禮盒，「迎春納福牛軋糖禮盒」中有新口味「芝麻松子果仁」；「法式禮盒」則主推「紅絲絨草莓蛋糕」和「焦糖海鹽芒果蛋糕」。

麗香苑「吉利套餐」今年推出全新菜色，結合東南亞食材及香料與西式料理手法變化創意。圖／台北福華大飯店提供
麗香苑「吉利套餐」今年推出全新菜色，結合東南亞食材及香料與西式料理手法變化創意。圖／台北福華大飯店提供

年菜 料理 飯店

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