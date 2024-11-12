台北福華飯店明年改裝整修 年菜首推不限金額抽百萬禮

台北福華大飯店預計明年6月起改裝整修，一路到2026年，2025年菜外帶將於11月14日起至2025年1月24日開放銷售，今年首次推出「福華百萬福星」抽獎活動，凡於銷售期間內訂購年菜，不限消費金額即可參加抽獎，獎項包含彩虹座自助餐120天無限吃到飽，以及10張台北福華尊爵豪華套房住宿券等。

台北福華大飯店表示，去年總計賣出2400套年菜，今年底目標為2600套，為回饋顧客40年的支持，今年更首次推出「福華百萬福星」抽獎活動，凡於銷售期間內訂購年菜，不限消費金額即可參加抽獎，適用期限至2025年5月31日為止，將於2025年1月28日年菜外帶提領現場抽出。

台北福華大飯店也說，飯店預計明年6月起改裝，一路整修到2026年中，今年無論是年菜外帶還是圍爐辦桌，都增加名額及份數，此次由江南春、蓬萊邨、珍珠坊、麗香苑及點心坊協力推出多達70道結合經典與異國創新口味的菜色。此外，往年限量販售的「紹興醉雞腿」今年首次開放無限量供應。

台北福華大飯店表示，以江浙料理聞名的江南春，今年主打以珍饈海鮮和澎湃肉品象徵團圓圍爐的滿堂喜慶。「鴻運套餐」包含鴻運八寶福拼盤、蟹黃蒸龍蝦、干貝黃金雞燉翅、紅燒鮮鮑魚等8道菜品。粵菜餐廳珍珠坊今年主推「高陞套餐」，內含福祿壽五福大拼盤、蒜香樹子蒸龍蝦、御品珍膳雞燉翅、清蒸龍虎斑、珍鮑扒虎掌等8道海味山珍。