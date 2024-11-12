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全家首推「湯」義大利麵雙新品...億級自動化產線曝光 精準掌握美味金三角

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家uno pasta秋冬重磅首發，結合溫降熱湯與異國料理風潮，創新推出便利商店首見的「湯義大利麵」，麵體採用AGNESI特殊「雲朵麵」麵款，可包覆更多醬汁。圖／全家便利商店提供
全家uno pasta秋冬重磅首發，結合溫降熱湯與異國料理風潮，創新推出便利商店首見的「湯義大利麵」，麵體採用AGNESI特殊「雲朵麵」麵款，可包覆更多醬汁。圖／全家便利商店提供

被網友譽為「便利商店義大利麵天花板」的全家uno pasta系列，宣布推出溫暖系秋冬新品「湯義大利麵」，不僅湯汁更豐富，麵體更採用AGNESI特殊「雲朵麵」麵款，可包覆更多醬汁，且一次為消費者獻上「義式鮭魚」及「羅勒海鮮」雙口味，濃郁湯汁滿足消費者的秋冬味蕾。即日起至11月26日，uno pasta全品項搭配FMC指定飲品，合購價可享7.9折優惠。會員APP隨買跨店取每月31日的「uno day」，更持續推出多入組合、下殺6.8折起優惠。

自2003年起，全家便利商店開發義大利麵已有20餘年經驗，深諳「麵體、製程、醬汁」金三角的美味秘方，成功打造義大利麵成為超商鮮食中的定番主食，也創下業界中品項最多款、麵體最多元的數個第一。全家目標打造全台最大義大利麵連鎖專門店，去年起攜手長榮空廚合資成立「長家國際食品」，將長榮空廚蘆竹廠改造成專責生產義大利麵的鮮食廠，耗資1億打造全台首座自動化產線，目前日產最高可達10萬份，助攻uno pasta今年朝12億業績邁進。

全家便利商店商品本部黃正田副本部長表示，全家專注「麵體、醬汁、製程」美味金三角，麵體選用日本全家同款nippn直圓麵，醬汁部分則研發出5:3黃金麵醬比例，製程更比照義大利麵餐廳的鹽水煮麵工法，消費者以不到百元的實惠價格，就可以輕鬆體驗餐廳等級的美味。目前共有高達9種麵體；醬汁部份不僅於白醬中加入鮮乳坊的桂芳鮮乳，更有清炒、粉紅醬、辣味、韓式等豐富醬汁；常態穩定供應品項數更多達13款以上，更不定期與名店聯名推新品，讓消費者隨時想吃義大利麵就會想到全家。

實際直擊長家義大利麵專門廠，自動化義大利麵產線由日本技術團隊來台指導建置，將煮麵機、玉取機、落盒機、抹醬機及包裝機等5種自動生產機台搭建組合而成，精準計算麵條達到最適口感的秒數與溫度；麵條經過自動麵體分球機（玉取機）與落盒機，精準分裝每一盒義大利麵麵量，再透由自動注餡塗抹機與連續式餐盒封口機，確保醬汁份量與整體賣相符合標準，最後細心放上肉、海鮮、起司等主食配料。可節省10%人力，產能則可提升1.5倍，解決人力短缺問題，同時可以提升產能與確保品質。

全家便利商店義大利麵深諳「麵體、製程、醬汁」金三角的美味秘方，成功打造義大利麵成為超商鮮食中的定番主食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店義大利麵深諳「麵體、製程、醬汁」金三角的美味秘方，成功打造義大利麵成為超商鮮食中的定番主食。圖／全家便利商店提供
長家擁有全台唯一自動化義大利麵產線，由日本技術團隊來台指導，將煮麵機、玉取機、落盒機、抹醬機及包裝機等5種自動生產機台搭建組合而成。圖／全家便利商店提供
長家擁有全台唯一自動化義大利麵產線，由日本技術團隊來台指導，將煮麵機、玉取機、落盒機、抹醬機及包裝機等5種自動生產機台搭建組合而成。圖／全家便利商店提供
長家義大利麵專門廠導入自動連續式煮麵機，涵蓋12槽熱水與3槽冰水冷卻機，精準計算麵條達到最適口感的秒數與溫度。圖／全家便利商店提供
長家義大利麵專門廠導入自動連續式煮麵機，涵蓋12槽熱水與3槽冰水冷卻機，精準計算麵條達到最適口感的秒數與溫度。圖／全家便利商店提供
麵條經過自動麵體分球機，可不需人工抓麵即精準分裝每一球義大利麵麵量。圖／全家便利商店提供
麵條經過自動麵體分球機，可不需人工抓麵即精準分裝每一球義大利麵麵量。圖／全家便利商店提供
自動注餡塗抹機省去人工抹醬程序，確保醬汁份量與整體賣相符合標準。圖／全家便利商店提供
自動注餡塗抹機省去人工抹醬程序，確保醬汁份量與整體賣相符合標準。圖／全家便利商店提供
全家2023年攜手長榮空廚合資成立「長家國際食品」，專責生產義大利麵，打造全台首座自動化產線，目前日產最高可達10萬份。圖／全家便利商店提供
全家2023年攜手長榮空廚合資成立「長家國際食品」，專責生產義大利麵，打造全台首座自動化產線，目前日產最高可達10萬份。圖／全家便利商店提供
自動落盒機將瀝乾後的義大利麵自動裝填到空盒中。圖／全家便利商店提供
自動落盒機將瀝乾後的義大利麵自動裝填到空盒中。圖／全家便利商店提供

便利商店 消費者 義大利

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