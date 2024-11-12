義大利式熱情迎耶誕 寶格麗獻視覺味覺華麗盛宴

迎接即將到來的歲末歡慶時刻，源自羅馬的寶格麗（BVLGARI）推出冬季佳節形象廣告，以義式生活藝術，刻畫團聚、歡欣、樂在分享的精神。品牌自即日起於全球精選寶格麗精品店及線上平台提供專屬數位體驗「Bvlgari Celebration Journey寶格麗禮讚之旅」，透過活動限定的應用程式，可獲得專屬的數位禮物，並將紀念自拍化作祝福賀卡。同時亮相的還有全新的永續包裝設計，預計將在未來幾個月內陸續於全球推出。

今年全新形象廣告與影片均於寶格麗羅馬飯店取景，全面分享節慶的喜悅。在形象廣告中，送禮不再只是生活情趣，更昇華為帶來無限驚喜與歡愉的象徵。Serpenti、B.zero1、Divas' Dream、Bvlgari Tubogas和Bvlgari Cabochon等精選珠寶體現雋永優雅，Serpenti Tubogas和Serpenti Seduttori腕表的柔軟迷人；經典Octo Finissimo和Bvlgari Aluminium腕表則完美結合大膽義式風格與瑞士製表工藝，極具傳奇色彩的Serpenti與Serpentine包款閃動奪目輝芒。寶格麗飯店及渡假村內的義大利米其林餐廳Il Ristorante主廚Niko Romito推出以傳統義大利經典美食為主題的特別菜單，包括主廚的招牌Panettone義大利聖誕麵包，飯店入口處的精巧聖誕小屋La Casetta更提供經典佳餚，迎接賓客通往歡騰雀躍的盛宴。 BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI TUBOGAS精鋼單圈腕表。圖／寶格麗提供 2024寶格麗冬季佳節形象廣告形象於寶格麗羅馬飯店取景。圖／寶格麗提供 BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽手鍊。圖／寶格麗提供 BVLGARI Calla系列Serpentine Duo Top Handle密鑲水晶手提包。圖／寶格麗提供 BVLGARI CABOCHON系列 玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供 BVLGARI OCTO ROMA AUTOMATIC自動腕表。圖／寶格麗提供 寶格麗全新的永續包裝設計也藉由冬季佳節搶先亮相。圖／寶格麗提供 B.zero1系列珠寶體現雋永優雅。圖／寶格麗提供 351054_BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供 B.zero1系列珠寶體現雋永優雅。圖／寶格麗提供 BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.ZERO1系列白K金鏤空鑽石耳環。圖／寶格麗提供 具傳奇色彩的Serpenti與Serpentine包款閃動奪目輝芒。圖／寶格麗提供