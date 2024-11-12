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S.T. Dupont 2024年高級訂製 霸氣打造權力遊戲鐵王座

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
S.T. Dupont x Franck Muller聯名訂製系列Master打火機，手動上鍊機芯，動力儲存3日，時分針顯示，限量88件，210萬元。圖／迪生提供
S.T. Dupont x Franck Muller聯名訂製系列Master打火機，手動上鍊機芯，動力儲存3日，時分針顯示，限量88件，210萬元。圖／迪生提供

法國精品都彭（S.T. Dupont）的高級訂製或限量系列，都已極為細膩精湛的工藝製作，是藏家心目中的夢幻逸品。2024全新高級訂製系列，匯聚多款令人嚮往的聯名設計，除了以珍貴的珠寶材質重現印度皇室的奢華風格的Maharaja & Maharani，還有粉絲不可錯過的權力遊戲（Game of Thrones）高級訂製王座、與頂級雪茄品牌千里達（Trinidad）歡慶品牌55週年的珍藏版，以及首度與製表鬼才Franck Muller攜手打造的多功能時計打火機，精彩萬分。下訂後約6至10月可交貨。

今年最大亮點「權力遊戲」高級訂製款，是品牌繼星際大戰、加勒比海盜和鋼鐵人等熱門影劇IP之後的全新力作，改編自知名小說《冰與火之歌》。訂製作品以維斯特洛九大家族爭相競逐的鐵王座為主角，如史詩般豪華壯麗的設計採用白青銅與黑色古銅鑄造，鑲嵌鑽石與紅玉髓，王座可擺放以陶瓷漆潤飾的筆具或雕有狼圖案的打火機。

單價最高的新作則是S.T. Dupont與Franck Muller聯手打造的世界首款具有動力儲存的鏤空手上鍊座鐘打火機，在經典的打火機上，透明的背面可見Franck Muller標誌性的動力儲存鏤空機芯，具有三天動力儲存，正面則如座鐘般，採用Franck Muller標誌的扭索飾紋和漆面表盤顯示時間，提供三款不同顏色選擇。

Maharaja & Maharani高級訂製系列，則是重現印度皇室的奢華風格。設計靈感來自品牌歷史上曾經為印度帕蒂亞拉大君（Maharaja of Patiala）Bhupendra Singh妃子訂製的作品，當時S.T. Dupont便以大君的Patiala鑽石紅寶石項鍊為發想製作了一系列化妝箱、打火機等。今年全新推出的高級珠寶訂製款，採用裝飾藝術風格演繹印度國花的蓮花圖案，結合孔雀石、珍珠母貝、白鑽和黃金等珍貴材質，風格兼具復古與現代感。

今年另一亮點則是與歡慶成立55週年的頂級雪茄品牌千里達的合作，限量版系列包括可容納50至80根雪茄的特製木盒，內含一枚兩用打火機與雪茄剪，品牌標誌性的塔樓被巧妙地融入到訂製款的細節中，體現歷史建築與當代優雅，更鑲嵌珍貴鑽石。另有與EL REY DE LA HABANA哈瓦那之王的雪茄套組，則是以紅銅鑄造、黑色陶瓷漆潤飾，提供不同品味的雪茄藏家選訂。

Game of Throne權力遊戲高級訂製系列鋼筆組，筆具鑲嵌紅玉隨與黑鑽，限量288件，52萬元。圖／迪生提供
Game of Throne權力遊戲高級訂製系列鋼筆組，筆具鑲嵌紅玉隨與黑鑽，限量288件，52萬元。圖／迪生提供
S.T. Dupont x Franck Muller聯名訂製系列Master打火機黑色款，手動上鍊機芯，動力儲存3日，時分針顯示，限量88件，220萬元。圖／迪生提供
S.T. Dupont x Franck Muller聯名訂製系列Master打火機黑色款，手動上鍊機芯，動力儲存3日，時分針顯示，限量88件，220萬元。圖／迪生提供
Maharaja高級訂製珠寶系列鋼筆組，鑲嵌鑽石、綠石榴石和珍珠，73萬元。圖／迪生提供
Maharaja高級訂製珠寶系列鋼筆組，鑲嵌鑽石、綠石榴石和珍珠，73萬元。圖／迪生提供
Game of Throne權力遊戲高級訂製系列DEFI XXTREME防風打火機，限量288件，68,000元。圖／迪生提供
Game of Throne權力遊戲高級訂製系列DEFI XXTREME防風打火機，限量288件，68,000元。圖／迪生提供
Notre-Dame De Paris巴黎聖母院高級訂製系列打火機組，限量88件，56萬5,000元。圖／迪生提供
Notre-Dame De Paris巴黎聖母院高級訂製系列打火機組，限量88件，56萬5,000元。圖／迪生提供
Lucky Skull Complication幸運骷顱袖珍複雜系列Ligne2打火機，限量88件，190萬元。圖／迪生提供
Lucky Skull Complication幸運骷顱袖珍複雜系列Ligne2打火機，限量88件，190萬元。圖／迪生提供
S.T. Dupont x Franck Muller聯名訂製系列Master打火機，手動上鍊機芯，動力儲存3日，時分針顯示，限量88件，210萬元。圖／迪生提供
S.T. Dupont x Franck Muller聯名訂製系列Master打火機，手動上鍊機芯，動力儲存3日，時分針顯示，限量88件，210萬元。圖／迪生提供
Maharaja高級訂製珠寶系列Ligne2打火機，鑲嵌鑽石、珍珠、孔雀石、以及珍珠母貝，限量88件，127萬元。圖／迪生提供
Maharaja高級訂製珠寶系列Ligne2打火機，鑲嵌鑽石、珍珠、孔雀石、以及珍珠母貝，限量88件，127萬元。圖／迪生提供
Game of Throne權力遊戲高級訂製系列打火機組，打火機鑲嵌12顆黑鑽和4顆圓形紅玉髓，限量88件，110萬元。圖／迪生提供
Game of Throne權力遊戲高級訂製系列打火機組，打火機鑲嵌12顆黑鑽和4顆圓形紅玉髓，限量88件，110萬元。圖／迪生提供
Maharani高級訂製珠寶系列Ligne2打火機，鑲嵌鑽石與珍珠母貝，限量88件，127萬元。圖／迪生提供
Maharani高級訂製珠寶系列Ligne2打火機，鑲嵌鑽石與珍珠母貝，限量88件，127萬元。圖／迪生提供
S.T. Dupont x Franck Muller聯名訂製系列Master打火機彩色款，手動上鍊機芯，動力儲存3日，時分針顯示，限量88件，250萬元。圖／迪生提供
S.T. Dupont x Franck Muller聯名訂製系列Master打火機彩色款，手動上鍊機芯，動力儲存3日，時分針顯示，限量88件，250萬元。圖／迪生提供
Trinidad千里達高級訂製系列雪茄剪及經典兩用打火機套組，限量55件，88萬元。圖／迪生提供
Trinidad千里達高級訂製系列雪茄剪及經典兩用打火機套組，限量55件，88萬元。圖／迪生提供
EL REY DE LA HABANA哈瓦那之王高級訂製系列打火機雪茄剪組，限量88件，59萬元。圖／迪生提供
EL REY DE LA HABANA哈瓦那之王高級訂製系列打火機雪茄剪組，限量88件，59萬元。圖／迪生提供

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