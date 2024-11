S.T. Dupont 2024年高級訂製 霸氣打造權力遊戲鐵王座

法國精品都彭(S.T. Dupont)的高級訂製或限量系列,都已極為細膩精湛的工藝製作,是藏家心目中的夢幻逸品。2024全新高級訂製系列,匯聚多款令人嚮往的聯名設計,除了以珍貴的珠寶材質重現印度皇室的奢華風格的Maharaja & Maharani,還有粉絲不可錯過的權力遊戲(Game of Thrones)高級訂製王座、與頂級雪茄品牌千里達(Trinidad)歡慶品牌55週年的珍藏版,以及首度與製表鬼才Franck Muller攜手打造的多功能時計打火機,精彩萬分。下訂後約6至10月可交貨。

今年最大亮點「權力遊戲」高級訂製款,是品牌繼星際大戰、加勒比海盜和鋼鐵人等熱門影劇IP之後的全新力作,改編自知名小說《冰與火之歌》。訂製作品以維斯特洛九大家族爭相競逐的鐵王座為主角,如史詩般豪華壯麗的設計採用白青銅與黑色古銅鑄造,鑲嵌鑽石與紅玉髓,王座可擺放以陶瓷漆潤飾的筆具或雕有狼圖案的打火機。

單價最高的新作則是S.T. Dupont與Franck Muller聯手打造的世界首款具有動力儲存的鏤空手上鍊座鐘打火機,在經典的打火機上,透明的背面可見Franck Muller標誌性的動力儲存鏤空機芯,具有三天動力儲存,正面則如座鐘般,採用Franck Muller標誌的扭索飾紋和漆面表盤顯示時間,提供三款不同顏色選擇。

Maharaja & Maharani高級訂製系列,則是重現印度皇室的奢華風格。設計靈感來自品牌歷史上曾經為印度帕蒂亞拉大君(Maharaja of Patiala)Bhupendra Singh妃子訂製的作品,當時S.T. Dupont便以大君的Patiala鑽石紅寶石項鍊為發想製作了一系列化妝箱、打火機等。今年全新推出的高級珠寶訂製款,採用裝飾藝術風格演繹印度國花的蓮花圖案,結合孔雀石、珍珠母貝、白鑽和黃金等珍貴材質,風格兼具復古與現代感。