快訊

豪雨狂炸！台鐵新馬至蘇澳新站「軌道如河道」雙線不通

估天兔颱風3地在陸警範圍 專家曝與21年前米勒相似：陣雨恐集中東南部

男人圓夢！大樹藥局真的可以換PS5 免費兌換規則曝光、網大讚：老公很喜歡

郭富城寵粉無極限 保留席釋出！《對你愛不完》《我是不是該安靜地走開》等經典中文金曲

聯合新聞網／ 聯合數位文創
郭富城年底將在臺北小巨蛋連唱三場，明中午12點釋出限量保留席。圖／小美工作室提供
郭富城年底將在臺北小巨蛋連唱三場，明中午12點釋出限量保留席。圖／小美工作室提供

舞台王者郭富城即將於年底在臺北小巨蛋連唱三場，這次演唱會自開賣以來票房熱銷，開賣當日即售罄，偶爾釋出的零星票券也被粉絲迅速搶購一空，讓許多未能成功購票的粉絲感到遺憾，直呼「一猶豫機會就沒了」。

為回饋臺灣粉絲的熱情支持，郭富城的經紀公司特別與臺灣主辦單位合作，將部分原本保留給贊助廠商的座位限量釋出，讓更多粉絲有機會親臨現場，見證這場難得的視聽震撼演唱會。主辦單位表示，保留席位將於明日11月13日中午12點於 udn售票網釋出，粉絲們務必把握最後搶票機會，欣賞舞台王者突破舞台視野的ICONIC頂級製作。

郭富城感性表示，臺灣是他的音樂事業的起點，對他來說，每次台灣巡演也是特別充滿感動，因此今年ICONIC 全新巡演的首站選擇臺灣，他也特別精心準備充滿回憶殺的經典曲目和臺灣粉絲分享，包括《對你愛不完》《我是不是該安靜地走開》等經典金曲，期望在演唱會上能與粉絲一同合唱、重溫一起走過的感動。

郭富城目前正投入密集排練，並承諾將以最完美的表演回饋粉絲的支援，演出內容更是為臺灣量身打造，敬請期待這場高規格的視聽饗宴！

演出資訊

◆演出名稱：國泰世華銀行-郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會《2024 台北站》

◆主辦單位：爵士娛樂、聯合數位文創、時藝多媒體、IME 台灣

◆演出時間：

2024 年 12 月 27 日 19:30、2024 年 12 月 28 日 19:30、2024 年 12 月 29 日 18:30

◆演出地點：台北小巨蛋

◆保留席釋出：11月13日中午12點 https://reurl.cc/pvQjGr

演唱會 粉絲 舞台

延伸閱讀

戴佩妮8年前留陰影！罕吐內心話 驚爆老公換人了

郭富城愛駒出賽「沒穿西裝遭港馬場禁入」 結局神展開

朱學恒強吻後道歉…鍾沛君反擊！金曲老公不忍發聲

郭富城「您」感謝歌迷 12月台北開唱快搶票

相關新聞

S.T. Dupont 2024年高級訂製 霸氣打造權力遊戲鐵王座

法國精品都彭（S.T. Dupont）的高級訂製或限量系列，都已極為細膩精湛的工藝製作，是藏家心目中的夢幻逸品。2024...

郭富城寵粉無極限 保留席釋出！《對你愛不完》《我是不是該安靜地走開》等經典中文金曲

舞台王者郭富城即將於年底在臺北小巨蛋連唱三場，這次演唱會自開賣以來票房熱銷，開賣當日即售罄，偶爾釋出的零星票券也被粉絲迅速搶購一空，讓許多未能成功購票的粉絲感到遺憾，直呼「一猶豫機會就沒了」。

全聯小時達「黑白大廚」爆紅料理一鍵下單在家煮 投稿抽韓國來回機票

「黑白大廚」掀起一波創意料理潮，全聯小時達「好好吃線上可購式食譜平台」打造「看劇吃美食，大廚料理」活動專區，神還原節目中...

應援棒球12強！必勝客套餐現省443、頂呱呱炸雞桶79折

為應援世界棒球12強賽事，「必勝客限時推出「12強必勝餐」、「必勝御守套餐」值優惠組合。「必勝御守套餐」為外帶任選2個大...

台鐵首次推擬真「EMU3000型N規精密模型」11月15日開賣

台鐵公司攜手知名模型製造商日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型，...

只賣35天！麥當勞「楓糖厚鬆餅堡」登台！3種口味可選

民眾敲碗已久的「鬆餅漢堡」終於來了！麥當勞宣佈，McGriddles「厚鬆餅堡系列」將於11月13日至12月17日（或售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。