郭富城寵粉無極限 保留席釋出！《對你愛不完》《我是不是該安靜地走開》等經典中文金曲

舞台王者郭富城即將於年底在臺北小巨蛋連唱三場，這次演唱會自開賣以來票房熱銷，開賣當日即售罄，偶爾釋出的零星票券也被粉絲迅速搶購一空，讓許多未能成功購票的粉絲感到遺憾，直呼「一猶豫機會就沒了」。

為回饋臺灣粉絲的熱情支持，郭富城的經紀公司特別與臺灣主辦單位合作，將部分原本保留給贊助廠商的座位限量釋出，讓更多粉絲有機會親臨現場，見證這場難得的視聽震撼演唱會。主辦單位表示，保留席位將於明日11月13日中午12點於 udn售票網 釋出，粉絲們務必把握最後搶票機會，欣賞舞台王者突破舞台視野的ICONIC頂級製作。

郭富城感性表示，臺灣是他的音樂事業的起點，對他來說，每次台灣巡演也是特別充滿感動，因此今年ICONIC 全新巡演的首站選擇臺灣，他也特別精心準備充滿回憶殺的經典曲目和臺灣粉絲分享，包括《對你愛不完》《我是不是該安靜地走開》等經典金曲，期望在演唱會上能與粉絲一同合唱、重溫一起走過的感動。

郭富城目前正投入密集排練，並承諾將以最完美的表演回饋粉絲的支援，演出內容更是為臺灣量身打造，敬請期待這場高規格的視聽饗宴！

演出資訊

◆演出名稱：國泰世華銀行-郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會《2024 台北站》

◆主辦單位：爵士娛樂、聯合數位文創、時藝多媒體、IME 台灣

◆演出時間：

2024 年 12 月 27 日 19:30、2024 年 12 月 28 日 19:30、2024 年 12 月 29 日 18:30

◆演出地點：台北小巨蛋