快訊

祖克柏又再騙？稱FB沒人看新聞，Meta不想付錢

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

全聯小時達「黑白大廚」爆紅料理一鍵下單在家煮 投稿抽韓國來回機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
小時達料理投稿活動，11月21日前上傳就抽韓國來回機票。圖／全聯福利中心提供
小時達料理投稿活動，11月21日前上傳就抽韓國來回機票。圖／全聯福利中心提供

「黑白大廚」掀起一波創意料理潮，全聯小時達「好好吃線上可購式食譜平台」打造「看劇吃美食，大廚料理」活動專區，神還原節目中話題料理，觀看食譜透過小時達把食材一鍵下單，最快30分鐘送到家。11月21日前開啟PX Pay點選小時達後進入好好吃，投稿分享拿手食譜，還有機會抽中韓國來回機票。

全聯小時達2023年獨創「好好吃」，讓消費者透過線上觀看食譜尋找餐桌靈感，一鍵購買該食譜所需食材，節省採購時間、大幅提升便利性，自2023年7月至今已累積超過8,000則食譜。

而隨著實境秀節目「黑白大廚」爆紅，「好好吃」也神還原10道話題料理，像是「豆腐炸雞」、「東坡肉」、「橄欖油香蒜義大利麵」等經典菜色，讓人人快速變身神級大廚。配合大廚料理活動，小時達11月17日前也祭出「食物黑白配」優惠，購買指定品項最多享5%回饋。

而為了鼓勵大家動手做，全聯「好好吃」舉辦「看劇吃美食，大廚料理」主題投稿活動，11月21日前投稿拿手料理，有機會抽中價值25,000元的頭獎「韓國機票旅遊金。活動期間同場加碼，11月21日前到活動頁選出最喜歡的大廚復刻料理，並登錄會員電話，即可抽小時達500元折價券。

歡慶1,100店達標優惠活動也持續進行中，即日起至12月1日每週五、六、日，凡於小時達消費單筆滿1,111元，輸入指定折扣碼「歡慶1100店」享8.8折優惠，週六、日搭配指定支付再贈800限時福利點；凡購買保健品任1件即加贈111福利點。11月18日至12月5日平日一到五單筆99元則享整單免運。

話題人氣料理橄欖油香蒜義大利麵，不用出門就能跟著步驟輕鬆做。圖／全聯福利中心提供
話題人氣料理橄欖油香蒜義大利麵，不用出門就能跟著步驟輕鬆做。圖／全聯福利中心提供
「豆腐炸雞」掀起民眾好奇心，「好好吃」邀請大廚示範並製作短影音。圖／全聯福利中心提供
「豆腐炸雞」掀起民眾好奇心，「好好吃」邀請大廚示範並製作短影音。圖／全聯福利中心提供
東坡肉「好好吃」手把手教做，輕鬆在家神還原。圖／全聯福利中心提供
東坡肉「好好吃」手把手教做，輕鬆在家神還原。圖／全聯福利中心提供

創意料理 食材 食譜

延伸閱讀

超難搶！全聯1鮮乳好喝又環保 網讚：不小心一瓶直接灌完

他分享全聯1款「高顏值甜點」CP值高 老饕讚：一下子就吃完了

買奶茶送提袋！ 全聯飲品促銷送「針織提袋」太美了 顧客嘆：連跑3間都買不到

全聯爆款醬油買1送1！老饕瘋搶「整籃扛回家」：滷肉顏色漂亮

相關新聞

全聯小時達「黑白大廚」爆紅料理一鍵下單在家煮 投稿抽韓國來回機票

「黑白大廚」掀起一波創意料理潮，全聯小時達「好好吃線上可購式食譜平台」打造「看劇吃美食，大廚料理」活動專區，神還原節目中...

應援棒球12強！必勝客套餐現省443、頂呱呱炸雞桶79折

為應援世界棒球12強賽事，「必勝客限時推出「12強必勝餐」、「必勝御守套餐」值優惠組合。「必勝御守套餐」為外帶任選2個大...

台鐵首次推擬真「EMU3000型N規精密模型」11月15日開賣

台鐵公司攜手知名模型製造商日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型，...

只賣35天！麥當勞「楓糖厚鬆餅堡」登台！3種口味可選

民眾敲碗已久的「鬆餅漢堡」終於來了！麥當勞宣佈，McGriddles「厚鬆餅堡系列」將於11月13日至12月17日（或售...

Gap與F/CE.聯名系列 美式休閒與日系機能的新火花

當美式休閒服飾品牌Gap遇上日本機能服飾品牌F/CE.，雙方的聯名合作，帶來了美式休閒與日系山系機能風的聯名新火花。

有行旅 前進鹽水蜂炮

元宵節台南鹽水蜂炮，被國際媒體譽為「世界三大民俗慶典之一」、「全球十大最佳慶典」。有行旅讓貴賓獨享尊榮且安全的方式，感受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。