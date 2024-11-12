全聯小時達「黑白大廚」爆紅料理一鍵下單在家煮 投稿抽韓國來回機票

「黑白大廚」掀起一波創意料理潮，全聯小時達「好好吃線上可購式食譜平台」打造「看劇吃美食，大廚料理」活動專區，神還原節目中話題料理，觀看食譜透過小時達把食材一鍵下單，最快30分鐘送到家。11月21日前開啟PX Pay點選小時達後進入好好吃，投稿分享拿手食譜，還有機會抽中韓國來回機票。

全聯小時達2023年獨創「好好吃」，讓消費者透過線上觀看食譜尋找餐桌靈感，一鍵購買該食譜所需食材，節省採購時間、大幅提升便利性，自2023年7月至今已累積超過8,000則食譜。

而隨著實境秀節目「黑白大廚」爆紅，「好好吃」也神還原10道話題料理，像是「豆腐炸雞」、「東坡肉」、「橄欖油香蒜義大利麵」等經典菜色，讓人人快速變身神級大廚。配合大廚料理活動，小時達11月17日前也祭出「食物黑白配」優惠，購買指定品項最多享5%回饋。

而為了鼓勵大家動手做，全聯「好好吃」舉辦「看劇吃美食，大廚料理」主題投稿活動，11月21日前投稿拿手料理，有機會抽中價值25,000元的頭獎「韓國機票旅遊金。活動期間同場加碼，11月21日前到活動頁選出最喜歡的大廚復刻料理，並登錄會員電話，即可抽小時達500元折價券。