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應援棒球12強！必勝客套餐現省443、頂呱呱炸雞桶79折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出適合多人觀賽共享的「必勝御守套餐」，並贈送「必勝御守」。圖／必勝客提供
必勝客推出適合多人觀賽共享的「必勝御守套餐」，並贈送「必勝御守」。圖／必勝客提供

為應援世界棒球12強賽事，「必勝客限時推出「12強必勝餐」、「必勝御守套餐」值優惠組合。「必勝御守套餐」為外帶任選2個大比薩搭配歡聚拼盤，每組999元起，並贈送獨家「必勝御守」，送完為止。「12強必勝餐」內含任選指定大比薩1個（紅不讓肉圓/和風章魚燒/韓式泡菜燒肉/超級總匯/彩蔬鮮菇/鐵板雙牛）、黃金雞柳條4條、1.25L可樂/七喜1瓶，每組429元，最多現省443元。

「12強必勝餐」的比薩口味中，提供有韓式泡菜燒肉、和風章魚燒等口味，適合搭配對戰韓國、日本的賽事；本次也推出創意十足的「紅不讓肉圓比薩」，使用Q彈紅糟肉圓呈現創意棒球造型，再搭配滿滿香菜增添風味，適合2～3人共享，單點239元。

同樣為世界棒球12強賽事應援，「頂呱呱」自11月13日至11月24日期間，推出3款炸雞派對組合，最高享79折優惠。「6塊炸雞派對組合餐」內含原味炸雞x4、原味雞腿x2，還有呱呱包x2、甜甜包x2、地瓜薯條（小）x1、可口可樂1.25L x1，原價604元，特價499元。

「8塊炸雞派對組合餐」內含原味炸雞x5、原味雞腿x3、呱呱包x2、甜甜包x2、地瓜薯條（小）x1、可口可樂1.25L x1，原價724元，特價589元。至於「10塊炸雞派對組合餐」內含原味炸雞x4、原味雞腿x2、辣味雞翅x4、呱呱包x2、甜甜包x2、地瓜薯條（小）x1、可口可樂1.25L x1，原價824元，特價649元。

「頂呱呱」限時推出多款炸雞派對組合。圖／頂呱呱提供
「頂呱呱」限時推出多款炸雞派對組合。圖／頂呱呱提供
必勝客限時推出「12強必勝餐」，包括有「紅不讓肉圓比薩」可以選擇。圖／必勝客提供
必勝客限時推出「12強必勝餐」，包括有「紅不讓肉圓比薩」可以選擇。圖／必勝客提供

可口可樂 派對 雞腿

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