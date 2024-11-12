應援棒球12強！必勝客套餐現省443、頂呱呱炸雞桶79折

為應援世界棒球12強賽事，「必勝客限時推出「12強必勝餐」、「必勝御守套餐」值優惠組合。「必勝御守套餐」為外帶任選2個大比薩搭配歡聚拼盤，每組999元起，並贈送獨家「必勝御守」，送完為止。「12強必勝餐」內含任選指定大比薩1個（紅不讓肉圓/和風章魚燒/韓式泡菜燒肉/超級總匯/彩蔬鮮菇/鐵板雙牛）、黃金雞柳條4條、1.25L可樂/七喜1瓶，每組429元，最多現省443元。

「12強必勝餐」的比薩口味中，提供有韓式泡菜燒肉、和風章魚燒等口味，適合搭配對戰韓國、日本的賽事；本次也推出創意十足的「紅不讓肉圓比薩」，使用Q彈紅糟肉圓呈現創意棒球造型，再搭配滿滿香菜增添風味，適合2～3人共享，單點239元。

同樣為世界棒球12強賽事應援，「頂呱呱」自11月13日至11月24日期間，推出3款炸雞派對組合，最高享79折優惠。「6塊炸雞派對組合餐」內含原味炸雞x4、原味雞腿x2，還有呱呱包x2、甜甜包x2、地瓜薯條（小）x1、可口可樂1.25L x1，原價604元，特價499元。