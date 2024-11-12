台鐵首次推擬真「EMU3000型N規精密模型」11月15日開賣
台鐵公司攜手知名模型製造商日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型，11月15日上午10時25分正式開賣，EMU3000型N規模型限量100套，售價1萬800元，首賣優惠9100元，同時首度公開KATO公司特製「台灣限定版」包裝。
台鐵表示，KATO公司在模型製作上擁有精湛的工藝，推出的EMU3000型N規精密模型，完美還原EMU3000型列車的車身設計與整體細節。
台鐵表示，此次開發火車精密模型，使用優質材料製作，擬真度超高，再現實車樣貌，盼透過本次合作，開始將台鐵「鐵道模型趣味」一起分享出去。
首賣推出的2款EMU3000型N規模型「紅線款6輛基本組+6輛增節組」及「綠線款6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛售價1萬800元，慶祝首賣每套特價9100元，首賣數量限量100套，其中紅線款及綠線款各50套每人各款限購乙套。
另為回饋支持台鐵與愛好鐵路文化的朋友，台鐵表示，此次特別準備100份精美贈品，附贈給購買者，包含70組KATO特製精選小物及KATO迷你貨櫃模型一個；15組車頭款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次；15組車身款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次，贈品只送不賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言