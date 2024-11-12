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台鐵首次推擬真「EMU3000型N規精密模型」11月15日開賣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵準備100份精美贈品，附贈給購買者，包含15組「車身款」EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次。圖／台鐵提供
台鐵準備100份精美贈品，附贈給購買者，包含15組「車身款」EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次。圖／台鐵提供

台鐵公司攜手知名模型製造商日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型，11月15日上午10時25分正式開賣，EMU3000型N規模型限量100套，售價1萬800元，首賣優惠9100元，同時首度公開KATO公司特製「台灣限定版」包裝。

台鐵表示，KATO公司在模型製作上擁有精湛的工藝，推出的EMU3000型N規精密模型，完美還原EMU3000型列車的車身設計與整體細節。

台鐵表示，此次開發火車精密模型，使用優質材料製作，擬真度超高，再現實車樣貌，盼透過本次合作，開始將台鐵「鐵道模型趣味」一起分享出去。

首賣推出的2款EMU3000型N規模型「紅線款6輛基本組+6輛增節組」及「綠線款6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛售價1萬800元，慶祝首賣每套特價9100元，首賣數量限量100套，其中紅線款及綠線款各50套每人各款限購乙套。

另為回饋支持台鐵與愛好鐵路文化的朋友，台鐵表示，此次特別準備100份精美贈品，附贈給購買者，包含70組KATO特製精選小物及KATO迷你貨櫃模型一個；15組車頭款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次；15組車身款EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次，贈品只送不賣。

100份精美贈品，附贈給購買者，包含15組「車頭款」EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次。圖／台鐵提供
100份精美贈品，附贈給購買者，包含15組「車頭款」EMU3000型USB隨身碟＋扭蛋1次。圖／台鐵提供
台鐵攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型，11月15日上午10時25分正式開賣。圖／台鐵提供
台鐵攜手日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型，11月15日上午10時25分正式開賣。圖／台鐵提供
台鐵準備100份精美贈品，附贈給購買者，包含70組KATO特製精選小物及KATO迷你貨櫃模型一個。圖／台鐵提供
台鐵準備100份精美贈品，附贈給購買者，包含70組KATO特製精選小物及KATO迷你貨櫃模型一個。圖／台鐵提供

台鐵 售價 扭蛋

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