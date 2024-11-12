麥當勞風靡日本明星早餐 McGriddles 厚鬆餅堡重磅登台

麥當勞McGriddles 系列推出後風靡全球，因其蓬鬆口感與獨特甜鹹滋味，擁有一群忠實粉絲，更有許多顧客在日本、韓國及香港麥當勞吃完McGriddles後仍意猶未盡，許願希望在台灣麥當勞也能吃得到。台灣麥當勞回應粉絲敲碗，McGriddles「厚鬆餅堡系列」11月13日起至12月17日（或售完為止）早餐時段限期開賣，搶攻喜愛早餐顧客的味蕾。

網路上有一款被稱為前往日本麥當勞必吃的產品，更有民眾至日本旅遊時專程前往品嚐，日前在香港上市也造成一股搶購熱潮，現在這款被譽為神級漢堡的McGriddles，不用出國也能吃得到。11月13日起至12月17日（或售完為止），麥當勞重磅推出McGriddles「厚鬆餅堡系列」，包含「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」三款產品，早餐時段限期開賣。

「豬肉蛋厚鬆餅堡」使用印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅，褐色的楓糖風味塊散佈在厚鬆餅堡內，蓬鬆厚實的口感加上楓糖微甜風味，搭配麥當勞早餐的經典食材，交織出多層次的甜鹹好風味；「火腿蛋厚鬆餅堡」則由香煎火腿片，同樣加上太陽蛋與切達吉事所組成，。

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」販售期間為11月13日至12月17日早餐時段限期開賣（或售完為止）。早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應，或僅供應部份品項。McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐121元。McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐111元。McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐113元。