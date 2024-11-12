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只賣35天！麥當勞「楓糖厚鬆餅堡」登台！3種口味可選

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
McGriddles「厚鬆餅堡系列」共有3種口味，限於早餐時段販售。圖／麥當勞提供
McGriddles「厚鬆餅堡系列」共有3種口味，限於早餐時段販售。圖／麥當勞提供

民眾敲碗已久的「鬆餅漢堡」終於來了！麥當勞宣佈，McGriddles「厚鬆餅堡系列」將於11月13日至12月17日（或售完為止）早餐時段限期開賣，共計有3種口味可以選擇。

McGriddles「厚鬆餅堡系列」是許多人前往日本麥當勞必吃的商品，獲得許多消費者喜愛。近日網路也傳出台灣即將供應厚鬆餅堡系列，引發無數網友的熱烈討論。麥當勞也宣佈，正式在台推出McGriddles「厚鬆餅堡系列」，包含有「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」三款產品。

其中「豬肉蛋厚鬆餅堡」使用印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅，褐色的楓糖風味塊散佈在厚鬆餅堡內，蓬鬆厚實的口感加上楓糖微甜風味，搭配香煎豬肉片、太陽蛋，還有切達吉事，交織出多層次的甜鹹風味，單點79元，薯餅套餐121元。

此外，「火腿蛋厚鬆餅堡」則由香煎火腿片為主角，搭配太陽蛋、切達吉事組成，同樣擁有豐富的滋味，單點71元、薯餅套餐113元。至於「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐111元。

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」將於11月13日至12月17日限時開賣。圖／麥當勞提供
麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」將於11月13日至12月17日限時開賣。圖／麥當勞提供
McGriddles「厚鬆餅堡系列」特色就是使用印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅。圖／麥當勞提供
McGriddles「厚鬆餅堡系列」特色就是使用印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅。圖／麥當勞提供

套餐 豬肉 麥當勞

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