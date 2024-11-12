台日合作首推EMU3000列車N規模型 15日開賣
國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿說，首次攜手模型製造商日本KATO公司，推出2款限量100套擬真度超高N規EMU3000型列車套組精密模型，15日上午10時25分台北車站開賣。
台鐵說，這是首度與國外知名品牌合作開發火車精密模型，15日開賣50套「紅線款6輛基本組加6輛增節組」及50套「綠線款6輛基本組加6輛增節組」，每套售價新台幣1萬800元，慶祝首賣每套特價9100元。
台鐵表示，每人各款限購1套，另準備100份精美贈品送消費者，包括70組KATO特製精選小物及KATO迷你貨櫃模型；15組車頭款EMU3000型USB隨身碟加扭蛋1次；15組車身款EMU3000型USB隨身碟加扭蛋1次。
台鐵說，KATO有精湛模型製作工藝，完美還原EMU3000型列車車身設計與整體細節，並使用優質材料製作，希望透過合作分享台鐵「鐵道模型趣味」。
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