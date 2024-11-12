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Gap與F/CE.聯名系列 美式休閒與日系機能的新火花
當美式休閒服飾品牌Gap遇上日本機能服飾品牌F/CE.，雙方的聯名合作，帶來了美式休閒與日系山系機能風的聯名新火花。
Gap近來幾波聯名合作都帶來了驚喜，Gap與F/CE.全新聯名系列，為Gap注入了時下最受歡迎的機能風。F/CE主理人山根敏史(Satoshi Yamane)在訪談中透露從青少年時期便鍾情於Gap的服裝，收到聯名合作邀請時非常興奮。在他眼裡，Gap是一個標誌性且適用於大眾的美式休閒風格品牌，在思考如何成功融合兩個品牌時，腦中浮現的是在大都會高樓林立的城市景觀中享受戶外活動的畫面，因而以「近未來主義」定義此次主題。
山根敏史將F/CE.的服裝技術與細節疊加在Gap獨有的美式風格上，例如F/CE.標誌性的可拆卸穿搭設計，運用在多款外套上；類似釣魚服的功能性口袋則在大學衣、背心與長褲上處處可見，並應用顏色與材質上的對比凸顯細節，展現科技與機能感。色調上則重用冷調黑色、灰色與冰藍色，展現未來感；復古情懷則展現在70到80年代的戶外服裝廓型，以及在Gap經典的拱型Logo使用了早期運用在運動服裝的相良刺繡等，此聯名精彩的融合了未來主義與復古情調。
GAP X F/CE.系列台灣預定於11月21日上市，並於統一時代百貨台北店、華泰名品城、台中LaLaport專門店、官方網站Gap.tw限量販售。部分款式於11月29日上市。
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