Gap與F/CE.聯名系列 美式休閒與日系機能的新火花

當美式休閒服飾品牌Gap遇上日本機能服飾品牌F/CE.，雙方的聯名合作，帶來了美式休閒與日系山系機能風的聯名新火花。

Gap近來幾波聯名合作都帶來了驚喜，Gap與F/CE.全新聯名系列，為Gap注入了時下最受歡迎的機能風。F/CE主理人山根敏史(Satoshi Yamane)在訪談中透露從青少年時期便鍾情於Gap的服裝，收到聯名合作邀請時非常興奮。在他眼裡，Gap是一個標誌性且適用於大眾的美式休閒風格品牌，在思考如何成功融合兩個品牌時，腦中浮現的是在大都會高樓林立的城市景觀中享受戶外活動的畫面，因而以「近未來主義」定義此次主題。

山根敏史將F/CE.的服裝技術與細節疊加在Gap獨有的美式風格上，例如F/CE.標誌性的可拆卸穿搭設計，運用在多款外套上；類似釣魚服的功能性口袋則在大學衣、背心與長褲上處處可見，並應用顏色與材質上的對比凸顯細節，展現科技與機能感。色調上則重用冷調黑色、灰色與冰藍色，展現未來感；復古情懷則展現在70到80年代的戶外服裝廓型，以及在Gap經典的拱型Logo使用了早期運用在運動服裝的相良刺繡等，此聯名精彩的融合了未來主義與復古情調。