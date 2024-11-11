一網打盡的掃地機器人大集合 秋冬換季清掃好幫手

【撰文｜編輯部．圖片提供｜科沃斯、Roborock、好樣科技、iRobot】

隨著科技進步，掃地機器人成為居家清潔的好幫手。特別是在秋冬換季，灰塵、毛髮及乾燥空氣讓家中更易積灰，一台優秀的掃地機器人能輕鬆維持環境整潔。以下介紹幾款熱門掃地機器人，深入分析自動集塵、智能導航、掃拖二合一、靜音運行、遠端操作等功能，幫助您挑選合適的清潔夥伴，讓秋冬居家清掃更輕鬆。

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聰明的AI 智能導航系統

如今的掃地機器人不僅能清掃地面，還能依靠AI智能導航技術來有效規劃清潔路線，避開障礙物，甚至還能識別地板材質並自動調整清潔模式。例如，石頭科技的掃地機器人採用了AI雙攝技術，能夠辨識地板上的物件並靈活避開，還可根據家中不同房間的地板材質來設定不同的清潔強度。高效的AI導航系統讓掃地機器人不會再像過去那樣胡亂行走，而是根據空間環境智能判斷清掃路徑，避免重複清掃或遺漏某些區域。這項功能在空間佈局複雜的家庭中尤其實用，減少掃地機器人卡住或撞壞傢俱的情況。

圖片提供｜iRobot

拖地與吸塵二合一功能

在秋冬換季期間，家中的地板上經常會有毛髮、塵埃和偶爾的水漬，因此掃拖合一的機型成為許多家庭的理想選擇。此類機器人除了具備吸塵功能，還能自動拖地，讓地板始終保持潔淨。例如，小米的掃拖一體機，能夠同時進行吸塵與拖地，且配備可調整水量的水箱設計，讓清掃效果更為徹底。選擇掃拖合一的掃地機器人，能節省單獨購買拖地機的費用，同時也減少清掃時間，適合地板材質多變的家庭，如瓷磚、木地板等皆能適用。

靜音設計的考量

掃地機器人長時間工作時的噪音問題一直是消費者關注的焦點。許多品牌在新一代掃地機器人的設計中特別強調靜音效果，讓掃地機在夜晚使用時不會吵醒家人。例如，Tineco的Pure One系列掃地機器人主打靜音模式，噪音控制在50分貝左右，幾乎不會影響日常生活。安靜的掃地機器人對於家中有嬰幼兒或是寧靜要求較高的住戶來說，尤其重要。透過低噪音運行設計，家中成員可以安心睡眠或是進行其他活動，不必擔心掃地機器人的運行噪音。

圖片提供｜科沃斯

遠端操作與智能家居連動

掃地機器人普及後，更多品牌將其功能與智能家居系統整合，讓使用者透過手機應用程式進行遠端操控，甚至可以與其他家電連動。例如，iRobot系列掃地機器人可以與Alexa或Google Assistant等語音助理搭配使用，只需一句話便可開始清潔工作。智能家居連動的掃地機器人特別適合喜愛科技的用戶，甚至可以通過設定清掃時間表來自動完成清潔任務。例如，當您準備下班回家時，透過手機遠端啟動掃地機器人，回到家即可享受乾淨的地板。

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