GU「怪奇物語」最新聯名 穿出80年代美式復古學院風

日本流行時尚服飾品牌GU與Netflix影集「怪奇物語」展開二度聯名，全系列將於11月15日起於GU全台實體店鋪及網路商店開賣。

Netflix影集「怪奇物語」以懷舊的80年代氛圍和獨特的人物角色吸引劇迷的喜愛。這次二度聯名，回顧了前四季的精彩環節，並將80年代美國小鎮的獨特魅力以及劇中所展現的復古時尚潮流相結合，帶來一系列呈現復古風、學院風的無性別時尚單品。

其中「顛倒世界」系列單品以醒目的紅色標誌為特色，設計中包含印有主角Eleven及其他角色的大學T和日常配飾，帶出80年代的美國時尚，也巧妙的連結了劇中的獨特世界觀。

「霍金斯高中」以代表霍金斯高中的綠色和橘色為冬季服裝增添了活力，GU的設計中包含了大學T、圍巾，以及印有校徽老虎圖案的後背包，展現了濃厚的校園風格，也讓粉絲能夠輕鬆打造出霍金斯高中的學生造型。

「紀念艾迪」系列單品展現了地獄火社團領袖艾迪的獨特形象，設計帶有頹廢氣息，靈感來自彈吉他的艾迪。GU聯名單品包括，水洗毛帽以及印有艾迪所對抗的魔蝙蝠圖案圍巾。