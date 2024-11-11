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立體飲料提袋、巨大存錢筒必收！7-ELEVEN北部首間寶可夢主題店西區登場
北部的寶可夢粉絲注意啦！繼7-ELEVEN高雄左營重惠門市之後，台北終於也有寶可夢主題店了，位於萬華區的中寧門市全新改裝，集結波加曼、伊布、皮卡丘，採用與高雄店截然不同的「水彩圖素」主題設計，白色基底塗裝搭配花朵元素融入還有大面精靈球，寶可夢則是以皮卡丘、伊布、波加曼貫穿內外部，側邊還有皮卡丘跟伊布藏身其中的打卡拍照區帶給粉絲驚喜。
進入門市後，除了可以看到波加曼、伊布、皮卡丘在各區呈現，搭配櫃檯閃爍霓虹發亮燈板增添遊逛氛圍，精緻的客席區共設有6個座位，最不能錯過的當然是超萌的周邊商品主題櫃，開幕期間推出多款商品買1送1，包括寶可夢系列直傘、毛巾。
另有近百款寶可夢商品，首推立體絨毛飲料提袋，不只可裝咖啡、手搖，還可以扣寶特瓶；另外寶可夢存錢筒系列也是療癒必收，皮卡丘、伊布、百變怪都太萌了，口袋夠深絕對可以把喜歡的寶可夢全收入購物袋，每天都在寶可夢的包圍中醒來。
而高雄的7-ELEVEN寶可夢主題店今年也有全新裝潢與設計圖素，以蔚藍天空和寶可夢森林為設計主軸，店門口天花板皮卡丘俏皮迎賓，進門市後也可看到門市櫥窗周圍、天花板都有滿滿的不同樣態的皮卡丘，座位區也有小火龍、妙蛙種子、傑尼龜等小夥伴們齊聚，讓用餐休憩消費者有更滿足的體驗。
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