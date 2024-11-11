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立體飲料提袋、巨大存錢筒必收！7-ELEVEN北部首間寶可夢主題店西區登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
以「水彩圖素」的全新視覺打造門市整體風格，白色基底塗裝搭配花朵元素融入還有精靈球、皮卡丘、伊布、波加曼等角色貫穿內外部。圖／7-ELEVEN提供
以「水彩圖素」的全新視覺打造門市整體風格，白色基底塗裝搭配花朵元素融入還有精靈球、皮卡丘、伊布、波加曼等角色貫穿內外部。圖／7-ELEVEN提供

北部的寶可夢粉絲注意啦！繼7-ELEVEN高雄左營重惠門市之後，台北終於也有寶可夢主題店了，位於萬華區的中寧門市全新改裝，集結波加曼、伊布、皮卡丘，採用與高雄店截然不同的「水彩圖素」主題設計，白色基底塗裝搭配花朵元素融入還有大面精靈球，寶可夢則是以皮卡丘、伊布、波加曼貫穿內外部，側邊還有皮卡丘跟伊布藏身其中的打卡拍照區帶給粉絲驚喜。

進入門市後，除了可以看到波加曼、伊布、皮卡丘在各區呈現，搭配櫃檯閃爍霓虹發亮燈板增添遊逛氛圍，精緻的客席區共設有6個座位，最不能錯過的當然是超萌的周邊商品主題櫃，開幕期間推出多款商品買1送1，包括寶可夢系列直傘、毛巾。

另有近百款寶可夢商品，首推立體絨毛飲料提袋，不只可裝咖啡、手搖，還可以扣寶特瓶；另外寶可夢存錢筒系列也是療癒必收，皮卡丘、伊布、百變怪都太萌了，口袋夠深絕對可以把喜歡的寶可夢全收入購物袋，每天都在寶可夢的包圍中醒來。

而高雄的7-ELEVEN寶可夢主題店今年也有全新裝潢與設計圖素，以蔚藍天空和寶可夢森林為設計主軸，店門口天花板皮卡丘俏皮迎賓，進門市後也可看到門市櫥窗周圍、天花板都有滿滿的不同樣態的皮卡丘，座位區也有小火龍、妙蛙種子、傑尼龜等小夥伴們齊聚，讓用餐休憩消費者有更滿足的體驗。

北部首間寶可夢主題店台北市萬華區中寧門市超萌登場。記者黃筱晴／攝影
北部首間寶可夢主題店台北市萬華區中寧門市超萌登場。記者黃筱晴／攝影
BONE寶可夢筆套公仔第三彈，共6款角色隨機抽選。記者黃筱晴／攝影
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寶可夢絨毛集線器。記者黃筱晴／攝影
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寶可夢存錢筒系列療癒必收，皮卡丘、伊布、百變怪多個角色陷入選擇困難。記者黃筱晴／攝影
寶可夢存錢筒系列療癒必收，皮卡丘、伊布、百變怪多個角色陷入選擇困難。記者黃筱晴／攝影
寶可夢不銹鋼吸管杯共有3款，售價790元。記者黃筱晴／攝影
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絨毛零錢包，共5款，售價199元。記者黃筱晴／攝影
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店內設置周邊商品主題櫃，引進近百款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
店內設置周邊商品主題櫃，引進近百款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
寶可夢行李箱主題店限定，現貨販售。記者黃筱晴／攝影
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主題店內販售近百款寶可夢主題商品。記者黃筱晴／攝影
主題店內販售近百款寶可夢主題商品。記者黃筱晴／攝影
開幕期間推出多款商品買1送1，寶可夢直傘內裡圖案更精彩。記者黃筱晴／攝影
開幕期間推出多款商品買1送1，寶可夢直傘內裡圖案更精彩。記者黃筱晴／攝影
店內設置周邊商品主題櫃，引進近百款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
店內設置周邊商品主題櫃，引進近百款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
多款寶可夢絨毛玩偶主題店現貨選購。記者黃筱晴／攝影
多款寶可夢絨毛玩偶主題店現貨選購。記者黃筱晴／攝影
多款寶可夢絨毛玩偶主題店現貨選購。記者黃筱晴／攝影
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開幕期間推出多款商品買1送1，包括寶可夢系列毛巾超實用。記者黃筱晴／攝影
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寶可夢小尺寸模型公仔，共3款，售價350元。記者黃筱晴／攝影
寶可夢小尺寸模型公仔，共3款，售價350元。記者黃筱晴／攝影
店內設置周邊商品主題櫃，引進近百款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
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天花板 寶可夢

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