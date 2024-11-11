巴塞隆納建築地標到齊！LV 2025早春女裝展現旅行精神

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出最新2025年早春女裝系列形象廣告，繼五月於巴塞隆納著名建築景點奎爾公園舉辦2025早春女裝系列時裝大秀後，這次的形象廣告特地來到世界建築遺產最豐富、辨識度最強的西班牙巴塞隆納，在攝影師Jamie Hawkesworth的鏡頭下，與獨特的地景天際線進行交流。

女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière為2025的早春充滿流動感的設計，構思了以獨特建築和自然美景的環境為背景的想法，於是拍攝的場景來到巴塞隆納最搶眼的地標，從米拉之家的奇特曲線到米羅基金會美術館生氣蓬勃的景色，每個地點都為這一季早春系列的特殊剪裁提供了獨特的背景。系列令人回味的影像中，模特兒靜態與動感的姿勢，在線條有機而蜿蜒的地標前，喚起路易威登品牌中與生俱來的超現實感及旅遊精神，創造出過去與現在、時尚與建築之間的交互作用。 路易威登2025年早春女裝系列形象廣告由攝影師Jamie Hawkesworth掌鏡。圖／路易威登提供 路易威登於米拉之家拍攝2025年早春女裝系列形象廣告。圖／路易威登提供 路易威登2025年早春女裝系列形象廣告由攝影師Jamie Hawkesworth掌鏡。圖／路易威登提供