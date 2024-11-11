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高雄義大皇家酒店與天悅飯店 同步祭出跨年狂歡優惠

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
高雄義大皇家酒店與天悅飯店，同步祭出跨年狂歡優惠。義大提供
高雄義大皇家酒店與天悅飯店，同步祭出跨年狂歡優惠。義大提供

高雄義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店，同步祭出「雙十一狂歡」優惠，無論是皇家酒店推出的2,222元續住優惠，還是天悅飯店推出的「1111吃住雙享樂」住房專案，或是最受消費者矚目的兩館跨年方案，在這次的雙11檔期，消費者都能以最優惠的價格一網打盡。

義大皇家酒店即日起至12月29日，祭出每日限量10間的「雙十一狂歡」續住優惠，凡透過飯店官網訂房或是持未過期住宿券入住第一晚，即可以2,222元的優惠房價（需另加一成服務費）續住相同房型一晚！以飯店最受消費者青睞，面摩天輪的豪華家庭房房型為例，原價要價16,500元，使用「雙十一狂歡」續住優惠，只要1.5折就可以輕鬆續住。

除了續住優惠外，想要在2024年尾聲，造訪高雄義大世界，近距離體驗全台灣最受歡迎的999秒跨年煙火的消費者有福了，飯店於11月11日至20日趁勢推出跨年住房專案快閃銷售，不僅享有免收一成服務費優惠，還可免費升等至兩張中床的雅緻家庭房，為嘉惠一直以來支持高雄義大皇家酒店的家庭客戶，更加碼贈送2客12歲以下孩童的早餐及跨年夜晚餐，除此之外，飯店也貼心地提供三天兩夜及兩天一夜住房專案，讓消費者自由選擇，兩天一夜專案售價19,999元，三天兩夜專案售價24,999元。迎接2025年的到來，就與義大皇家酒店相約義同玩樂吧！跨年專案每組限量20間，詳情可至官網查詢。

此外，義大天悅飯店應景針對跨年檔期推出10天快閃優惠，自11月11日起至11月20日止，提供「紫耀義大 義享同樂」跨年住房Plus版！提供三重好康優惠！第一重：免收一成服務費；第二重：免費升等至兩張中床的溫馨家庭房房型；第三重：加贈住宿期間兩位12歲以下兒童翌日自助式早餐及跨年夜晚餐，消費者可自由選擇12月31日入住，售價16,888元的「兩天一夜」專案；或是12月30日入住，售價20,888元的「三天兩夜」專案，每個專案分別限量20間，想要在難忘的跨年夜，以經濟實惠的價格，和家人欣賞2025年的迎新煙火，義大天悅飯店推出的雙11跨年專案絕對不可錯過。

高雄義大世界是全台唯一結合休閒度假飯店、大型購物商場、主題遊樂園和藝術生態於一體的多元化渡假休閒勝地，千萬不要錯過園區內兩家飯店所推出的一系列快閃優惠。

高雄義大皇家酒店與天悅飯店，同步祭出跨年狂歡優惠。義大提供
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高雄義大皇家酒店與天悅飯店，同步祭出跨年狂歡優惠。義大提供
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