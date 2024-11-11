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New Era推出中華隊世界12強官方帽款 四款顏色限量推出

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
NEW ERA X 2024 WBSC Premier 12系列帽款，共四色各售價1,480元。圖／NEW ERA提供
NEW ERA X 2024 WBSC Premier 12系列帽款，共四色各售價1,480元。圖／NEW ERA提供

棒球迷都在期待的2024年第三屆世界棒球12強賽B組預賽，將在11月13日至11月18日於台北大巨蛋與天母棒球場兩地開賽，New Era攜手WBSC世界棒壘球總會，即日起推出中華隊NEW ERA X 2024 WBSC Premier 12系列帽款，除了經典中華藍之外，還有天藍、黑、卡其共四款顏色供球迷們選擇，每款顏色皆限量釋出。

2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊將與日本、韓國、澳洲、古巴、多明尼加隊進行對戰，爭取2席晉級名額，前進複賽挑戰最高榮譽。

NEW ERA X 2024 WBSC Premier 12系列帽款，以國家棒球隊隊徽CT做為設計元素，結合「9FORTY」老帽款式，貼合頭型且帽檐有一定的弧度，較能修飾臉型，邀請球迷戴上中華隊隊徽帽，一起前進棒球場為中華隊加油應援。

NEW ERA X 2024 WBSC Premier 12系列帽款，有經典中華藍、天藍、黑、卡其共四款顏色，各售價1,480元。圖／NEW ERA提供
NEW ERA X 2024 WBSC Premier 12系列帽款，有經典中華藍、天藍、黑、卡其共四款顏色，各售價1,480元。圖／NEW ERA提供

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