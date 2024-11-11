秋冬溫柔系輕珠寶！緞帶蝴蝶結、黑珍珠低調又優雅

輕珠寶迎來秋冬新品，丹麥品牌Pandora全新Timeless系列，以象徵愛與承諾的緞帶為主角，蝴蝶結以兩顆三角形切割的鋯石交織成蝴蝶結，配上圓形、長階梯形和錐形的鋯石，以冬日光芒表達表達溫柔情愫。包括戒指、耳環、鍊墜等，還有鑲嵌粉紅色寶石的甜美款式，結合交錯線條戒環的蝴蝶結則讓人享受到深刻真摯的情感連結，垂墜耳環以纖長的垂墜鏈條拉長臉形，圈式耳環則點綴多個蝴蝶結，顯得年輕活潑。

台灣輕珠寶品牌ARTISMI則以天然大溪地黑珍珠為主角，以低調中帶有充滿魔法感的夢幻虹彩，為秋冬打造溫柔優雅的輕奢單品。別具創意的雙戴大溪地黑珍珠項鍊共有兩種戴法，活動式小金球可與黑色珍珠分開或一起配戴；大溪地黑珍珠項鍊則將珍珠用金屬線條包裹，是初次嘗試黑珍珠的推薦首選。除了黑色珍珠亦有阿古屋珍珠與結合黑白雙色珍珠的嶄新設計，涵蓋戒指、耳環等樣單品，把珍珠戴出全新時尚魅力。 ARTISMI雙色珍珠耳環。圖／ARTISMI提供 Timeless緞帶系列璀璨小蝴蝶結耳環，2,080元。圖／Pandora提供 ARTISMI雙戴大溪地黑珍珠項鍊，15,500元。圖／ARTISMI提供 Timeless緞帶系列。圖／Pandora提供 Timeless緞帶系列璀璨粉色蝴蝶結戒指，2,880元。圖／Pandora提供 ARTISMI鏈結大溪地黑珍珠項鍊。圖／ARTISMI提供 Timeless緞帶系列璀璨緞帶蝴蝶結交織戒指，4,980元。圖／Pandora提供 Timeless緞帶系列。圖／Pandora提供 Timeless緞帶系列璀璨蝴蝶結項鏈，7,380元。圖／Pandora提供 Timeless緞帶系列Pavé密鑲蝴蝶結耳墜，5,980元。圖／Pandora提供 ARTISMI雙色黑白珍珠戒指，32,500元。圖／ARTISMI提供 Timeless緞帶系列璀璨蝴蝶結耳墜，2,880元。圖／Pandora提供 ARTISMI阿古屋珍珠寶石項鍊，13,500元。圖／ARTISMI提供 Timeless緞帶系列璀璨蝴蝶結耳環，5,380元。圖／Pandora提供 ARTISMI雙珍珠寶石戒指，8,200元。圖／ARTISMI提供