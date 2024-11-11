聽新聞
0:00 / 0:00
秋冬溫柔系輕珠寶！緞帶蝴蝶結、黑珍珠低調又優雅
輕珠寶迎來秋冬新品，丹麥品牌Pandora全新Timeless系列，以象徵愛與承諾的緞帶為主角，蝴蝶結以兩顆三角形切割的鋯石交織成蝴蝶結，配上圓形、長階梯形和錐形的鋯石，以冬日光芒表達表達溫柔情愫。包括戒指、耳環、鍊墜等，還有鑲嵌粉紅色寶石的甜美款式，結合交錯線條戒環的蝴蝶結則讓人享受到深刻真摯的情感連結，垂墜耳環以纖長的垂墜鏈條拉長臉形，圈式耳環則點綴多個蝴蝶結，顯得年輕活潑。
台灣輕珠寶品牌ARTISMI則以天然大溪地黑珍珠為主角，以低調中帶有充滿魔法感的夢幻虹彩，為秋冬打造溫柔優雅的輕奢單品。別具創意的雙戴大溪地黑珍珠項鍊共有兩種戴法，活動式小金球可與黑色珍珠分開或一起配戴；大溪地黑珍珠項鍊則將珍珠用金屬線條包裹，是初次嘗試黑珍珠的推薦首選。除了黑色珍珠亦有阿古屋珍珠與結合黑白雙色珍珠的嶄新設計，涵蓋戒指、耳環等樣單品，把珍珠戴出全新時尚魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言