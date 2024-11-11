世界棒球12強賽「嗑」敵攻略 全家APP限時搶券指定商品享8.8折

2024世界棒球12強賽本週開打，全家便利商店推出必勝「嗑」敵攻略，於11月13日起的每場對戰日早上10:00，可於全家會員APP優惠趣搶券，享指定商品8.8折，首戰對決宿敵韓國，邀請球迷嗑掉韓式炸雞、韓式義大利麵。同步推出Premier12獨家周邊，包含Premier12中華隊紋身貼紙、中華隊棒球捏捏球，為中華隊應援加油。

看球賽當然不能少了飲品跟美食，11月13日至11月18日全家會員APP隨買跨店取推出Let’s Café經典美式特大杯買2送2優惠活動；同時即日起至11月26日，媽媽煮藝冷凍炸、烤物系列享2件9.2折、4件8.8折優惠，而冷藏區的媽媽煮藝袋裝炸、烤物於11月13日至11月26日也享任選2件9.2折優惠。

除了賽事當天送上指定商品8.8折券，凡於11月13日至11月26日於全台全家店舖單筆消費滿168元，即可免費獲得Premier12中華隊紋身貼紙，還可加價59元獲得Premier12中華隊棒球捏捏球。其中紋身貼紙收錄中華隊logo、Q版應援棒及棒球等圖樣，十分吸睛可愛；捏捏球則還原真實棒球大小，手感絕佳。無論是進球場觀賽，或是在家守著電視集氣，絕對都是最強應援神器。