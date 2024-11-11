世界棒球12強賽「嗑」敵攻略 全家APP限時搶券指定商品享8.8折
2024世界棒球12強賽本週開打，全家便利商店推出必勝「嗑」敵攻略，於11月13日起的每場對戰日早上10:00，可於全家會員APP優惠趣搶券，享指定商品8.8折，首戰對決宿敵韓國，邀請球迷嗑掉韓式炸雞、韓式義大利麵。同步推出Premier12獨家周邊，包含Premier12中華隊紋身貼紙、中華隊棒球捏捏球，為中華隊應援加油。
看球賽當然不能少了飲品跟美食，11月13日至11月18日全家會員APP隨買跨店取推出Let’s Café經典美式特大杯買2送2優惠活動；同時即日起至11月26日，媽媽煮藝冷凍炸、烤物系列享2件9.2折、4件8.8折優惠，而冷藏區的媽媽煮藝袋裝炸、烤物於11月13日至11月26日也享任選2件9.2折優惠。
除了賽事當天送上指定商品8.8折券，凡於11月13日至11月26日於全台全家店舖單筆消費滿168元，即可免費獲得Premier12中華隊紋身貼紙，還可加價59元獲得Premier12中華隊棒球捏捏球。其中紋身貼紙收錄中華隊logo、Q版應援棒及棒球等圖樣，十分吸睛可愛；捏捏球則還原真實棒球大小，手感絕佳。無論是進球場觀賽，或是在家守著電視集氣，絕對都是最強應援神器。
11月11日是國際起司日，再加上天氣逐漸轉涼，全家便利商店看好濃郁溫暖商機，11月13日起也會陸續推出13款香氣濃郁的「濃郁起司饗宴」，甜點、鹹麵包、鍋物、冰品通通有，除了多款鹹起司麵包，甜點首推與PABLO聯名的「起司杯子蛋糕」，還有濕潤滑順的「巴斯克乳酪蛋糕」、有著雙重起司內餡的「半熟起司塔」、鹹甜好滋味的「香濃起司鬆餅」，以及完美呈現法式布丁風味的「SAKImoto 起司布丁雪糕」，而網友好評起司商品再回歸，包含微波後拉絲感十足的「多重起司貝果堡」、口口都是餡的「瘋狂起司三明治」以及喝得到溫暖的「起司牛奶鍋」等，起司控們絕不能錯過。
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