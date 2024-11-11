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遠百周年慶最後壓軸 板橋中山、竹北店接棒

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠百竹北店周年慶11月14日開跑。圖／遠百提供
遠百竹北店周年慶11月14日開跑。圖／遠百提供

隨著立冬後氣溫下降，讓周年慶更趨火熱。遠東百貨周年慶壓軸由遠百板橋中山11月13日登場，遠百竹北11月14日接力開跑。

瞄準天氣變冷後保暖衣物及家電添購需求增加，遠百周年慶各樓層皆推有加碼活動，搭配上化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元，首12日單筆滿1萬元加送200元；板橋中山獨家加碼化妝品單筆滿5.9萬再加送700元。百貨服飾當日累計滿5,000元送500元、滿5萬元再加送700元。遠百竹北首12日1樓國際精品當日單筆滿1萬元送1,000元、滿10萬再加送1,000元；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元。

遠百板橋中山店周年慶首五日（11月13日～11月17日）APP會員天天排隊天天送，除了HAPPY GO點數6萬點外，每天再加碼宜得利購物金、瓦城美食金、日日裝茶、茶裡不然飲料免費送，點數還能點點成金，兌換周年慶紅利金。此外，遠百板橋中山店引進「金春喜韓國豬肉湯飯」，開幕慶消費滿500元直接回饋500元。

遠百竹北挑戰周年慶全館目標業績12.2億，加碼推出超市餐飲部門滿額贈、滿額抽SAMSUNG S24手機等多項優惠及好禮。使用遠百APP於超市餐飲當筆滿500元再加送100元。活動期間內凡持遠百APP於全館當日單筆消費滿3,000元就有機會抽中SAMSUNG S24手機一台；周年慶攜手新竹在地品牌米樂爆米花於，11月14日起至11月17日四天本人親持遠百APP會員與全館單筆消費滿3,000元以上發票，可兌換爆米花一罐。

遠百板橋中山店周年慶11月13日登場。圖／遠百提供
遠百板橋中山店周年慶11月13日登場。圖／遠百提供
遠百竹北周年慶，11月14日至12月1日使用遠百APP於全館當日單筆消費滿3,000元，有機會抽中SAMSUNG S24手機一台。圖／遠百提供
遠百竹北周年慶，11月14日至12月1日使用遠百APP於全館當日單筆消費滿3,000元，有機會抽中SAMSUNG S24手機一台。圖／遠百提供

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