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繽紛奔放的彩寶、七色斑斕彩虹 蕭邦綻放冬日華麗之美
瑞士珠寶鐘表品牌蕭邦（CHOPARD），以繽紛奔放的色彩與溫暖的金色，為即將到來的冬季注入迷人的溫暖。品牌製表工坊L.U.C.系列中的經典超薄L.U.C XPS腕表推出全新鍊帶款式，以雋永的釕灰色表盤，搭配共由七行金屬表鏈的全新款式，柔軟服貼的表鏈以符合倫理道德標準18K玫瑰金製作的細長方形鏈節構成，為冬日紳裝注入一抹優雅溫暖的金色光芒。
全新的Imperial系列玫瑰金腕錶，以黃色剛玉、粉色剛玉、橙色的石榴石、和璀璨鑽石，組成斑斕奪目的花樣面盤，大小各異的暖色調寶石錯落鑲嵌如繁花盛放，搭配淡粉色表帶，彷彿將花園隨身攜帶在手腕上。
採用獨家蕭邦爪鑲鑲嵌工藝在表圈上綻放鑽石光芒的L'Heure du Diamant珠寶表，全新型號以採用圓形明亮式切割鑽石和粉紅剛玉，按照漸層色調變化依序排列、環繞表盤，為經典的設計注入溫柔氣息，配粉紅色鱷魚皮配帶與自動上鍊機械機芯，貴氣中有活潑巧思。
滑動鑽石Happy Diamonds系列玫瑰金腕表，則迎來彩虹色調漸變色彩色寶石的全新詮釋，搭配七顆滑動的彩色寶石，讓人想起1976年最初Happy Diamonds誕生的靈感，正是瀑布飛濺水珠閃耀出如彩虹般的光彩。亦提供同款的Happy Diamonds Rainbow白K金耳環與鍊墜，鍊墜與腕表一樣擁有七顆七彩滑動寶石，耳環則有六顆彩色寶石在耳畔旋轉飛舞。高級珠寶系列則精挑色調溫柔婉約的粉色剛玉，組成瑰麗的薔薇花朵，為耳畔與頸部綻放華麗的溫暖。
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