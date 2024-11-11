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快電學再掀熱潮「主持新星派翠克聯手業界大咖」分享行銷秘訣

聯合新聞網／ 有你共創
左起主持人派翠克、品牌行銷總監Rita Liu、企業公關總經理Alexandra Pao、快電商創辦人森田，以及聯合創辦人Vic陳雋。滿滿。 圖/快電商提供
左起主持人派翠克、品牌行銷總監Rita Liu、企業公關總經理Alexandra Pao、快電商創辦人森田，以及聯合創辦人Vic陳雋。滿滿。 圖/快電商提供

電商全新系統「快電學」，提供平台經營者多元教育課程，繼台中場線下課程獲得熱烈迴響後，本次台北場邀請到入圍59屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」的派翠克擔任講師，傳授自媒體經營之道；同場也邀請到知名品牌行銷總監、企業公關總經理，分享行銷布局以及公共關係策略，助拳學員具備更完善專業行銷新知。

快電學線下課程台北場邀請到演藝圈主持新星派翠克擔任講師，除了在主持上擁有亮眼的表現，在網路社群也相當活躍，多支短影音於YouTube 及 Instagram 上突破百萬觀看，成為許多品牌爭相邀約合作對象。派翠克在課程中分享，如何在社群經營中展現獨特性，打造個人品牌；而他也於現場實戰教學腳本撰寫技巧，現場學員都直呼收穫滿

從左至右為主持人派翠克、快電商創辦人森田及聯合創辦人Vic陳雋希。 圖/快電商提供
從左至右為主持人派翠克、快電商創辦人森田及聯合創辦人Vic陳雋希。 圖/快電商提供

本場線下課程同時邀請到國際品牌行銷總監Rita Liu，過去曾為各類產業品牌進行品牌塑造的行銷經驗，擅長結合數據洞察市場，課程中分享如何建立品牌核心價值，以品牌行銷實戰案例讓學員更理解行銷策略的重要性；另外一位講師Alexandra Pao曾於多家知名企業擔任企業公關經理，資歷顯赫，課程中闡述品形象資產建立的重要性，同要透過品牌公關實戰案例，讓學員對於公關策略上有新的體悟。

本次課程現場反應熱烈，學員在問答環節都相當積極，快電商創辦人森田、Vic 陳雋希，都對課程內容及反響相當滿意，森田表示：「希望藉快電學的平台，讓經營者們吸收更多專業知識技能，進而打開事業格局」；Vic 陳雋希則指出：「課程內提到許多理論以及實例分析，希望給予經營者不同的商業視角，期盼未來快電學陪伴大家一同成長。」更多課程內容及活動詳情請洽快電學官網查詢。

快電學台北場活動合影。 圖/快電商提供
快電學台北場活動合影。 圖/快電商提供

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